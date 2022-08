10/08/2022 - 17:13 País

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía, en el partido bonaerense de Salliqueló, la firma de contratos para la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que permitirá incrementar la producción y el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia los centros de consumo y sustituir importaciones energéticas por 2.200 millones de dólares al año.

“No queremos nunca más que las tarifas en la Argentina estén dolarizadas”, indicó el mandatario al referirse a las obras de construcción del Gasoducto que generarán 10 mil puestos de trabajo directos y 40 mil indirectos y estarán completas y operativas a partir de junio de 2023.

“Si nosotros estamos en Argentina, ¿por qué vamos a pagar el gas a precios internacionales si tenemos gas nuestro que podemos distribuir y que los argentinos nos paguen en pesos a precios razonables?”, reflexionó el mandatario, al tiempo que aseguró: “Hace falta la inversión pública para que estos proyectos puedan prosperar”.

“Hoy estamos demostrando que no es todo lo mismo y que hay veces donde el Estado tiene el deber de tomar la iniciativa e impulsar las obras necesarias, porque no todo le interesa al capital privado. Y esto no es ir contra el capital privado, sino trabajar juntos”, precisó el jefe de Estado.

Asimismo recordó que “cuando llegamos al Gobierno nos pusimos a ver cómo estaban las condiciones para llevar adelante proyectos de esta magnitud, y vimos que en los cuatro años previos a nuestra llegada la producción de gas había caído un ocho por ciento anual acumulándose”.

