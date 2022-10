“No podemos desarrollarnos como país si no lo hacemos crecer desde el interior”, dijo Silvina Batakis

22/10/2022 - 10:45 País

La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, afirmó que la Argentina no podrá desarrollarse como país sino lo hace desde el interior, porque "el mundo hoy demanda energía, alimentos y minerales", durante su participación en el Primer Congreso Federal para Presidentes de bancos públicos y privados de Argentina para Desarrollo, Innovación y Competitividad, que se realizó en el departamento de Chilecito, La Rioja.



“No podemos desarrollarnos como país si no lo hacemos crecer desde el interior, porque el desarrollo va a venir del interior de la Argentina. El mundo hoy demanda energía, alimentos y minerales, y a todo eso lo podemos desarrollar a lo largo y ancho del país, y para eso tenemos que redoblar esfuerzos”, afirmó Batakis.



También señaló que “en estos tres días que estuvimos en La Rioja, hemos ido recorriendo distintos emprendimientos, entre los que vimos el avícola, que será uno de los más importantes del país".



El congreso contó con la presencia del intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria; del ministro de Industria provincial, Federico Bazán; del jefe de Gabinete provincial, Juan Luna, y del vicepresidente del Banco Rioja, Marcelo Becerra.



Por último, Batakis agregó que “cuando la banca pública se pone en movimiento tiene objetivos claros, y es eficiente, y no hay competencia posible. El gran desafío hoy que tenemos en el mundo tiene que ver con lo científico y tecnológico, y claramente nos enfrenta a nuevos desafíos, para los que tenemos la oportunidad de ser más colaborativos”.