Acusado de matar a golpes a su padre de 83 años declaró ser "inocente" y dijo estar "angustiado"

29/12/2022 - 15:29 País

El hombre acusado de matar a golpes a su padre de 83 años el martes pasado en su departamento del partido bonaerense de Vicente López se declaró hoy "inocente" durante su indagatoria, se negó a responder preguntas y dijo estar “angustiado” por la muerte de su progenitor, aunque seguirá detenido, informaron fuentes judiciales.



“Yo no maté a mi padre. Estoy muy angustiado”, dijo Manuel González durante su declaración indagatoria ante el fiscal de turno de Vicente López, Alejandro Guevara.



González, quien se negó a responder preguntas del representante del Ministerio Público, está acusado por el "homicidio calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento" de su padre Lorenzo (83), quien, en principio, sufría de Alzheimer y demencia senil.



A su vez, el imputado indicó: “Yo siempre cuidé a mi padre, le di los medicamentos, lo bañé y lo asistí siempre”.



Por otro lado, fuentes judiciales precisaron a la agencia de noticias Télam que Manuel González seguirá detenido.



El hecho fue descubierto el martes por la tarde en un inmueble del quinto piso de un edificio situado en avenida Del Libertad 70, a metros de General Paz, en dicha localidad de la zona norte del conurbano, donde residía la víctima, identificada por la justicia como Lorenzo González (83), quien padecía problemas de salud.



Fuentes judiciales informaron a Télam que el anciano era viudo desde hacía varios años y que convivía con uno de sus hijos, Manuel, quien presenta alteraciones metales, de acuerdo a lo manifestado por varios testigos, entre ellos, otro hijo de la víctima.



De acuerdo a los voceros, ayer, Manuel llamó a su hermano y le dijo que había encontrado a su padre descompuesto, que lo bajó de la cama y, al no advertir signos vitales, le practicó maniobras de resucitación.



Ante esta situación, el hermano de Manuel llamó a la ambulancia, por lo que personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se trasladó hasta el departamento y constató el deceso del anciano.



A su vez, los médicos advirtieron algunas lesiones en el cuerpo de la víctima, por lo que se le dio intervención a la Policía y al fiscal Guevara, quienes se trasladaron hasta el lugar.



Según las fuentes, en el interior del departamento se advirtió un estado de abandono y falta de higiene, pero no signos de ingresos forzados ni de robo, por lo que se descartó la participación de terceras personas.



Luego, los pesquisas se entrevistaron con los vecinos del edificio y el portero, quienes coincidieron en que era habitual ver a Lorenzo golpeado porque, según Manuel, se caía con frecuencia.



Sin embargo, el portero indicó que Manuel era una persona violenta a la que había denunciado años atrás por haberlo golpeado, y que tenía problemas con otros vecinos y la administración de consorcio.



En tanto, el hermano del ahora sospechoso manifestó que éste había recibido tratamiento psiquiátrico por última vez en 2006 y que él no tenía una relación asidua con ninguno de los dos, excepto que, a veces, salía a pasear con su padre y ni siquiera entraba a su departamento.



Por su parte, los médicos forenses que revisaron el cuerpo en la escena advirtieron hematomas y lesiones de antigua data en brazos, piernas y algunas también en rostro, pero no una causal de muerte, por lo que el fiscal Guevara dispuso la realización inmediata de la autopsia.



Al mismo tiempo, el representante del Ministerio Público dispuso el traslado de Manuel al área de Psiquiatría del Hospital de Vicente López donde los facultativos determinaron que el hombre estaba lúcido y ubicado en tiempo y espacio, aunque tuvo momento de exaltación, por lo que lo sedaron.



En las últimas horas, la autopsia reveló que se trató de una "muerte traumática" como consecuencia de golpes producidos en el parietal izquierdo y que las lesiones en el pecho no se coincidían con maniobras de resucitación sino con posibles patadas, detallaron los voceros.



Además, los forenses detectaron un surco en el cuello de la víctima que podría ser resultado de un intento de estrangulamiento.



Ante esta situación, el fiscal Guevara dispuso ayer por la tarde la aprehensión inmediata de Manuel.



"La víctima estaba indefensa", describió a Télam una fuente de la investigación que señaló como otro agravante que el agresor también recurrió a varias maniobras para producir la muerte de la víctima.