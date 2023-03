“¿A cuánto está el Presidente de acá, a media hora? Que venga”: el fuerte reclamo del intendente de Rosario

02/03/2023 - 11:44 País

El intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin lanzó un fuerte reclamo hacia el presidente, al solicitarle presencia y ayuda concreta luego de la balacera contra el supermercado de la familia de Antonela Rocuzzo, en el que además se dejó un mensaje para Lionel Messi.

"A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario", dijo en una entrevista radial, señalando que se necesitan "acciones directas".

Luego, remarcó que las fuerzas de seguridad están fuera de su alcance y apuntó contra el Gobierno nacional: "¿A cuánto está el Presidente de acá, a media hora? Vengan acá los que tiene responsabilidad. Yo soy intendente de la Ciudad, yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me dejaron".

"Los mensajitos son muy claro, pero no me van a correr. Está claro lo que sucede, cómo y cuándo sucede. Esto es más grave que lo electoral. Acá es todo por la plata, el narcocrimen, la economía narco", señaló asegurando que hay mucho más que un mensaje para Lionel Messi.

Cabe remarcar que la balacera contra el supermercado se dio horas después de que se confirme Santiago del Estero como sede para el encuentro que la Selección Argentina jugará contra Curazao.