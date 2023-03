Referentes de Juntos por el Cambio destacaron la generosidad de Mauricio Macri al no presentarse como candidato

26/03/2023 - 12:17 País

Referentes y dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) destacaron hoy la decisión del expresidente Mauricio Macri de no presentarse como candidato presidencial en las elecciones de octubre y a través de las redes sociales lo elogiaron por su "enorme visión" y "generosidad".



"Una vez más, y como lo ha hecho a lo largo de toda su vida, Mauricio Macri toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos", expresó el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, tras determinación anunciada por Macri.



Rodríguez Larreta manifestó su "orgullo" por "haber caminado con él estos más de 20 años" e instó "a seguir construyendo juntos el futuro de la Argentina".



En tanto, la titular del PRO y también precandidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, resaltó "la histórica decisión" de Macri y destacó "la grandeza y generosidad" del exmandatario.



"Aún pudiendo volver a ser presidente ha priorizado los intereses de nuestro país antes que los propios, como muy pocos dirigentes lo han hecho en la historia argentina", ponderó.



Por su parte, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal dijo no poder estar "más orgullosa" de "hacer equipo con líderes que dejan de lado la especulación y siempre ponen a los argentinos primero", por lo que le agradeció al exmandatario "por enseñar cuál es el camino".



Por el lado de la Unión Cívica Radical (UCR) -que integra la coalición de JxC-, el presidente del bloque de esa fuerza en la Cámara de Diputados, Mario Negri, destacó las "sabias palabras del expresidente" y valoró los pasajes del video publicado en los que Macri señala que "los argentinos no deben buscar líderes mesiánicos".



El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial por la UCR, Gerardo Morales, consideró que la decisión de Macri "ayuda al colectivo de JxC" y ponderó que "reafirmar nuestra unidad es el camino para dar vuelta la Argentina".



Para el diputado y precandidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli, lo de Macri fue un "ejemplo democrático" y "un mensaje para toda la dirigencia, desprendido de los egos que tanto daño le han hecho a nuestro país".



"Ahora más que nunca tenemos que sostener la unidad de JxC y presentar una propuesta superadora al populismo kirchnerista", planteó el legislador.