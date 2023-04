Al menos 16 heridos en un choque de colectivos: pasajeros y vecinos quisieron agredir a uno de los choferes

23/04/2023 - 09:20 País

Dos colectivos de las líneas 134 y 191 chocaron anoche en la avenida Caseros entre Zavaleta y Corrales Viejos, en el barrio porteño de Parque Patricios, y 16 personas fueron atendidas en distintos hospitales con politraumatismos, informaron hoy fuentes policiales.



El incidente vial sucedió tres días después de otro choque de colectivos en el que al menos 35 personas resultaron heridas en el barrio de Flores.



En el choque de anoche a las 22.25, el colectivo de la línea 134 "quedó impactado contra un comercio" y también "fue impactado un vehículo particular" que estaba estacionado, aunque "sus ocupantes se encuentran ilesos", indicaron las fuentes policiales a Télam.



Cuando llegó la Policía, "el chofer del colectivo de la línea 134 no se encontraba en el lugar" sino que estaba a una cuadra ya que los vecinos y pasajeros "querían agredirlo".



Los pasajeros y el chofer de la línea 191 fueron trasladados a los hospitales Ramos Mejía y Durand, todos con diagnóstico de politraumatismo.



En total, fueron atendidos, seis hombres, seis mujeres, dos niños y dos niñas, precisaron las fuentes.



En el operativo se hizo presente personal de Defensa Civil de la Ciudad.



El jueves pasado, en otro choque de colectivos en el barrio de Flores, al menos 35 personas sufrieron heridas.



El incidente ocurrió cerca de las 8.40 en el cruce de las avenidas Carabobo y Eva Perón, cuando un colectivo de la línea 56 colisionó fuertemente la parte trasera de otro de la línea 103.



De los heridos, 28 fueron trasladados a los diferentes hospitales cercanos: Piñero, Álvarez, Grierson, Durand y Santojanni, informo el director médico de SAME, Alberto Crescenti.