VIDEO | A los gritos, una mujer increpó a Kicillof en pleno acto y fue retirada por la custodia

01/06/2023 - 15:01 País

Un incómodo momento vivió este jueves Axel Kicillof en pleno acto en Brandsen. Mientras realizaba una entrega de escrituras a vecinos de esa localidad bonaerense, una mujer irrumpió en el escenario y lo increpó a los gritos. Ante esta situación, la custodia la retiró del lugar.

Según informó el sitio La Nación, "se acercó una mujer, se metió en modo amistoso, pero después quería hacer una demanda política”, explicaron desde el Ministerio de Seguridad bonaerense a este medio. Dijeron también que la situación no escaló a mayores y que esta persona solo fue expulsada del acto por los disturbios que ocasionó, pero no se realizó una denuncia, ni fue trasladada a sede policial.

En tanto, fuentes de la Gobernación contaron a este medio que la mujer gritó que la gestión de Kicillof “aplaudía la polenta” y que “el hospital no tenía médicos”. Consideraron, además, que fue “una línea muy violenta” la que mostró.

Asimismo, aseguraron que las ministras Cristina Álvarez Rodríguez y Jésica Rey, que acompañaban al gobernador en la actividad, trataron de que les dijera qué problema tenía para ayudarla, pero que no pudo expresar nada concreto. “Era gritar por gritar. En ningún momento quiso decir si tenía algún problema puntual. Finalmente, después de varios minutos intentando dialogar, dijo que se iba. Tampoco quiso esperar cuando se le aclaró que no tenía problemas el gobernador en atenderla”, detallaron.

En la grabación que subió DLN se ve cómo Kicillof hablaba ante los presentes, acompañado por el intendente local Daniel Cappelletti y funcionarios de su administración, cuando la mujer se subió por el lado derecho del gobernador al escenario y se paró a su lado. El dirigente del Frente de Todos primero le estrechó la mano y le dijo “gracias”. Pero ella no se retiró y se cruzó de brazos.

En ese momento, uno de los guardaespaldas del gobernador se colocó al lado de la mujer, y fue ahí que la joven se abalanzó sobre Kicillof y comenzó a gritarle. Rápidamente, llegó otro hombre de la seguridad al escenario, mientras que otras mujeres presentes corrieron hacia ese sector a ver qué pasaba.

El video no logró registrar si los guardias la tiraron al piso o si la mujer se tropezó, pero en el suelo siguió con los gritos. “No hay hospitales, no tenemos seguridad” y “los chicos no aprenden nada en el colegio” fueron algunas de las cosas que exclamó, según se escucha en el video.

Al levantarla, el grupo la acompañó hacia la puerta, ante el asombro del público, que aplaudió al gobernador tras lo ocurrido.