La información sensible que guardaba Natacha Jaitt tiene una copia: quién tiene el pendrive

09/06/2023 - 19:22 País

El miércoles pasado, la Justicia desbloqueó la tablet de Natacha Jaitt, donde se esperaba encontrar información sensible. A cuatro años de la muerte de la modelo, que todavía se encuentra bajo investigación, la familia denunció que borraron datos del dispositivo.

Ulises Jaitt, el hermano de Natacha, quien busca justicia por la muerte de su hermana, advirtió que hay una copia del contenido del dispositivo. El conductor dijo que hay una persona que tiene en su poder un pendrive con la información sensible que tenía Natacha en su poder.

“No me quiero meter en quilombos, pero sí, hay una persona del medio”, aseguró Ulises.

“Hay que ver si había algo vinculado a su muerte”, dijo el conductor al respecto del contenido de la copia del dispositivo. “Ahí van a salir delitos por fuera de la muerte de Natacha”, explicó.

Y advirtió cuál es su única meta: “Más allá de lo que haya en esa Tablet, yo quiero hacer justicia porque mataron a mi hermana. Después, que salgan delitos relacionados con la pedofilia, a mí no me modifica en nada”, aseguró. Pero admitió: “Está todo vinculado”.

Por qué no entregan la copia de la información

El abogado de Ulises Jaitt, Gustavo D’Elía, explicó cómo ve la situación de quien posea la copia: “El que tiene ese pendrive piensa ‘Si hablo, tengo el mismo final que Natacha’”. Y para argumentar, recordó: “Natacha dijo que no se iba a drogar, que no se iba a tirar un tiro ni morir en una bañadera.

Ulises entonces destacó: “Hay algo que es importante: cómo me hacen creer que Natacha se pasa de dosis en dos horas. Si me querían hacer creer eso, háganla bien; tiene que ser durante toda una noche de excesos, hasta la mañana, esa te la tomo. Pero no existe que llegue a la casa a las 23 y a las dos horas esté liquidada”, cerró.