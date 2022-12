El desconocido que controla la mente de los jugadores españoles en el Mundial 2022

04/12/2022 - 04:55 Para vivir mejor

Una buena técnica y forma física es clave para ganar en cualquier deporte. Pero si falla la mente, si hay un exceso o defecto de confianza en uno mismo, de nada sirve. De eso sabe mucho Rafa Nadal. En el fútbol es aún más difícil, ya que la fuerza mental es una cuestión de equipo. España ha entrado con buen pie en el Mundial de Qatar, donde mañana se juega el pase a octavos con Japón, y con un empate bastaría.

Los jugadores deben gestionar la presión y los altibajos de ánimo en la cita mundialista, una tarea para la que cuentan con la ayuda del seleccionador, Luis Enrique, y de Joaquín Valdés, psicólogo deportivo y colaborador directo de Luis Enrique desde hace 12 años.

Cómo manejar la adrenalina tras una goleada histórica como la del primer partido contra Costa Rica, y los elogios y críticas en redes sociales, son aspectos que Valdés trata de forma individualizada con los futbolistas, porque es algo que afecta a nivel personal y grupal.

“El elogio debilita. Si los piropos mal entendidos te pueden dejar en una posición vulnerable, las críticas sin razonar pueden generar dudas innecesarias”, reflexionaba Luis Enrique tras el eufórico debut de España en Qatar. “La sobreexcitación puede ser el peor enemigo de España en el debut mundialista”, añadió.

Luis Enrique presenta a Joaquín Valdés en Twitch

Joaquín Valdés Fonseca, psicólogo del cuerpo técnico de la Selección Española, fue invitado ayer al noveno stream de Luis Enrique en Twitch para hablar de esta labor tan importante y desconocida que desarrolla con los jugadores desde Doha. Una didáctica y también divertida charla gracias al descubrimiento por parte de los seguidores de la voz del protagonista, cuenta Cuatro: “La voz grave de Joaquín Valdés causó sensación en Twitch y se hizo viral en las redes sociales”.

Quién es Joaquín Valdés

Joaquín Valdés (asturiano de 45 años) estudió Psicología del Deporte y Magisterio. Comenzó su carrera deportiva como judoka profesional alcanzando el grado de séptimo Dan, ha sido entrenador de judo y profesor de esquí, y ha trabajado como psicólogo en otros deportes como el tenis, la natación, el atletismo y el golf, entre otros. Destaca su trabajo en el mundo del fútbol donde empezó como psicólogo en el Real Sporting de Gijón.

Luis Enrique le descubrió en 2008, y ahora “es el miembro más antiguo de mi staff”, dijo el entrenador asturiano introduciendo a su invitado. Cuando Luis Enrique empezó a entrenar en el Barça B, consideró una buena idea la presencia de un psicólogo deportivo. Le recomendaron a Valdés. Y desde entonces, no se han separado. Ha estado con él también en el Celta, Roma, Barcelona y ahora en Qatar. Todo un hito histórico para la psicología de España, ya que es la primera vez que La Roja cuenta con un psicólogo especializado en el deporte y en la actividad física.

En qué consiste el trabajo de Joaquín Valdés: "observador"

Valdés se restó mérito en el papel de España en el Mundial, argumentando que “el principal artífice de todo esto es Luis Enrique. La personalidad de un equipo es la de su líder y se ve reflejado aquí. El buen ambiente, el espíritu de lucha en los partidos... se ve en el día a día".

Su papel como psicólogo deportivo es, fundamentalmente, el de “un observador" en los entrenamientos, reuniones y partidos que "se limita a mantenerse en un segundo plano para recoger toda la información necesaria del medio y el momento en el que suceden las cosas para dar otra visión y soluciones a una personalidad como la de Luis Enrique”, explicaron cuando se anunció su fichaje.

A Luis Enrique no le comento lo que hablo o lo que pasa con los jugadores porque perdería la confianza de ellos

Su trabajo como psicólogo deportivo, es “optimizar el rendimiento de los jugadores. Si trabajas el físico, también hay que trabajar la mente. Luis Enrique da mucha importancia a mi figura y eso los jugadores lo captan”. Los futbolistas se sinceran con él porque saben que todo lo que hablen no va a trascender. “A Luis Enrique no le comento lo que hablo o lo que pasa con los jugadores porque perdería la confianza de ellos”.

Lo más importante es que entiendan que los penaltis no son una lotería aunque lo parezca

Valdés puso como ejemplo el trabajo que realizó en la última Eurocopa, cuando Luis Enrique le pidió que diera una charla al equipo “para tener estrategias en la tandas de penaltis, que son situaciones que no se viven con frecuencia. Si los jugadores tienen una estrategia para lanzar, es importante que la mantengan, pero lo más importante es que entiendan que los penaltis no son una lotería aunque lo parezca. Eso no significa que vayas a ganar, pero puede ayudarte".

Gestionar la sobreestimulación y los egos

El objetivo de Luis Enrique y Valdés es lograr un equilibrio entre la motivación y la contención, que “no afronten la cita con una estimulación mayor de la normal. Es importante no querer marcar el segundo gol antes que el primero, no jugar subidos de revoluciones y que el ritmo de juego pueda caer en la precipitación y, por consiguiente, en los errores o en un bloqueo, explican.

La tarea de Valdés es doble, ayudar a los jugadores a lidiar con sus egos particulares, al tiempo que les transmiten la importancia de pensar en grupo, clave en un deporte como este. En la filosofía de equipo y en el estilo de juego, ha calado el mensaje de que la fuerza está en el grupo. Es lo que repiten los jugadores. Le gusta a Luis Enrique que hagan piña, que vayan todos a una, que se vea un ambiente familiar y de buen rollo”, cuenta Valdés.

El psicólogo de la Roja también aclaró también la diferencia entre los objetivos de rendimiento y de resultados. "Los de rendimiento dependen de nosotros mismos pero los de resultado no. Hay que centrarse en lo que uno puede controlar. Si logramos un resultado estamos contentos, pero si no se alcanza genera frustración".

¿Cómo actuar tras una lesión?

Valdés también es una figura muy importante en los momentos de mayor debilidad de un jugador, cuando se lesiona. “Hay un impacto emocional. Hay que pasar ese pequeño duelo para empezar la recuperación. Cuando te lesionas se rompe un objetivo y la motivación se viene abajo. Hay que replantearse nuevos objetivos o metas pequeñas, aunque no sean tan importantes como el de antes. Cuando centras esa atención es más fácil”.

Romper el tabú de ir a un psicólogo

Luis Enrique recordó que los futbolistas “somos personas con los mismos complejos, los mismos miedos y las mismas dudas que cualquier trabajador, con la diferencia que salimos en una pantallita y jugamos en estadios de fútbol”.

El seleccionador habló del tabú de ir a un psicólogo que ya se está perdiendo, en todos los ámbitos. “Los jugadores de fútbol también han evolucionado y muchos de ellos tienen su propio psicólogo que les ayuda a gestionar y a rendir mejor. No hay que asociarlo a un problema, sino a trabajar la mente igual que el cuerpo”, comparó.

El psicólogo puede hacer de coach pero el coach no puede hacer de psicólogo

La eclosión de las redes sociales ha tenido un fuerte impacto en la psicología de los famosos. Valdés les ayuda a controlar sus emociones cuando leen críticas y les anima incluso a “cerrarse en las instrucciones del entrenador o la gente que tienen alrededor”, explicó. Por ejemplo, los teléfonos móviles están prohibidos en las comidas.

Valdés hizo hincapié en la importancia del conocimiento de la psicología, en tiempos en los que el coaching está tan de moda. “Los psicólogos hacemos coaching de toda la vida, es una herramienta que usamos para ayudar a los deportistas pero la regulación está en pañales. El psicólogo puede hacer de coach pero el coach no puede hacer de psicólogo".

Joaquín Valdés, sentado a la izquierda de Luis Enrique Martínez durante un partido de la selección española en el Mundial de CatarSEBASTIAN EL-SAQQA / FIRO SPORTP / AFP7 / EUROPA P

La lista de acciones de un psicólogo deportivo

¿Qué hace exactamente un psicólogo deportivo? En la web InformaPsicología enumeraron una lista de acciones:

Establecimiento de objetivos individuales y grupales.

Ofrecer herramientas a los jugadores para la consecución de dichos objetivos.

Trabajar la comunicación interna del vestuario, dentro y fuera del campo.

Cómo hacer más efectivo el mensaje de Luis Enrique para con los jugadores.

Trabajar la cohesión grupal.

Apoyo a Luis Enrique sobre cómo crear contextos de trabajo que favorezcan el aprendizaje de conceptos y un clima óptimo.

Dar herramientas a los jugadores para saber anteponerse a un resultado desfavorable durante un partido.

Cómo gestionar la automotivación en ciertos momentos de la temporada.

Trabajar el liderazgo con los capitanes.

Apoyo y herramientas psicológicas para la recuperación de lesiones.

Gestión de expectativas y trabajo centrado en el aquí y en el ahora.

Trabajo de la ambición y la motivación.

Ofrecer herramientas a los jugadores para saber superar situaciones de ansiedad, estrés y presión mediática.

Ofrecer apoyo y asesoramiento psicológico para temas deportivos y extradeportivos.

Cómo ofrecer un mensaje constructivo en las ruedas de prensa.

Cómo gestionar las redes sociales para para crear actitudes y ambiente positivo de trabajo.