Un mes después del doble horror, piden prisión preventiva para el femicida Jorge Vidal Fecha

11/02/2021 - 01:50 Policiales

Un mes después del doble asesinato de madre e hija en Monte Quemado, Copo, la Fiscalía profundiza la investigación y mañana solicitará la prisión preventiva del femicida, el adorador a San La Muerte, Jorge Vidal Fecha.

‘Dobl e homi c idi o agravado por femicidio en concurso real’, son los cargos atribuidos por el fiscal Santiago Bridoux, quien acudirá ante la jueza Valeria Díaz resuelto a que Fecha retorne a la comisaría con una resolución adversa de al menos dos años.

Autopsia clave

La investigación cuenta ya con la autopsia y testimoniales de todos los protagonistas que el 11 de enero vieron llegar en motocicleta a Fecha y provocar la doble tragedia en el Bº El Porvenir.

Primero, bajó de la unidad y mató a sangre fría con una escopeta a su ex pareja, Yésica Palmas, mientras ella charlaba con una amiga en la vereda, quien cayó mortalmente herida abrazando a su hijo, de 2 años, fruto de su relación con Fecha.

Luego, el homicida subió al vehículo y siguió hasta la casa de la víctima, apenas a 300 metros del escenario fatal. También bajó de la moto y fue directo hacia la madre de Yésica, Felipa Correa.

Culto a la muerte

¿Le dijo algo, o sólo abrió fuego? Aún no se sabe, ya que la mujer falleció a los pocos minutos y Fecha se aferró al silencio absoluto.En menos de diez minutos, fue a su casa y se entregó ante las autoridades de la Seccional Nº 22.

Ahora, e l f i s cal s e apresta a acudir ante la jueza Valeria Díaz. En principio, se trataría de un trámite relativamente breve, ya que nada deja entrever que esté en riesgo la imputabilidad, mucho menos duda alguna sobre la autoría material.

Sin otras objeciones aún desconocidas, Fecha debería recibir la prisión preventiva y el fiscal Bridoux delinear ya la futura reconstrucción.l





Una relación tóxica y un “no” jamás aceptado

El amor de Yésica fue minándose con cada insulto y agresión de Jorge.

Cuando ella le anunció que lo mejor era seguir cada uno por su lado, él le habría dejado en claro que jamás tendría paz, que mientras él estuviese cerca, ella no reiniciaría su vida afectiva con otro.

Después, era habitual verlo “rondar” por la casa de Yésica, generalmente con la excusa de ver al pequeño hijo.

Las amigas de Yésica deslizaron que ella sentía pena por la vida que llevaba, pero que tal vez no creyó que el sujeto podría matarla.

El 10 de enero la habría amenazado: "Volvé conmigo, o será por las malas”, trascendió. Y el 11 estalló la tragedia. Furioso, o frío y cerebral, Fecha cargó una escopeta, ascendió a su motocicleta y se trasladó al º El Porvenir. No le llevaron más de cinco minutos segar la vida de su ex pareja y su ex suegra, mientras el vecindario quedaba atónito ante semejante barbarie y total desprecio por la vida.l