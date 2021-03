Indagaron al femicida Garnica y la fiscal pedirá hoy prisión preventiva

05/03/2021 - 01:49 Policiales

Rino Santos Garnica anoche habría declarado que el 16 de febrero el asesinato de su ex pareja y su ex cuñada estuvo precedido por un incidente, en cuyo transcurso Silvia Raquel Rojas “me dijo que estaba embarazada de otro” y que él le ordenó “que no me deje ver a mi propia hija”.

En audiencia, ante el equipo fiscal, el doble femicida de Los Juríes rompió el silencio, tras segar a apuñaladas la vida de Silvia Raquel Rojas, su ex pareja, y Silvana Natalia Rojas, hermana de la víctima.

Su defensa

Asistido por su abogado Gabriel Toloza, Garnica habría declarado: “Ella me llamó para que vaya a la casa de la hermana”.

Habría añadido que Silvia Raquel “empezó a pegarme mientras me decía que no vería más a mi hija porque su nueva pareja, de quien estaba embarazada, se lo había pedido”, trascendió.

Más adelante, habría señalado que también fue golpeado por su ex cuñada.

El resultado fue la muerte de las dos hermanas, apuñaladas en distintas partes del cuerpo.

Agravan cargos

Por otra parte, Garnica también habría sido denunciado por la presunta nueva pareja de Silvia Raquel y la Fiscalía le adosó cargos por amenazas.

Así, Garnica enfrentaría cargos por “homicidio calificado por el vínculo”, por Silvia Raquel y “homicidio calificado por su condición de mujer”, en cuanto a Silvana Natalia Rojas.

El abogado de Garnica señaló anoche a EL LIBERAL : “Según nuestro criterio, los cargos serían homicidio calificado, por Silvia Raquel y, a la vez, homicidio simple, por su hermana”, juzgó Gabriel Toloza.

Prisión preventiva

Asimismo, la Fiscalía representada por Andrea Darwich y María Emilia Ganem, solicitaría hoy la prisión preventiva de Garnica, al responsabilizarlo de los dos asesinatos de las hermanas Rojas.

Para las fiscales, Garnica obró con despecho, ira y evidente vocación homicida.