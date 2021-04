Excluyen del hogar a una mujer que fue denunciada por su padre jubilado

13/04/2021 - 00:00 Policiales

Un jubilado denunció que sufre maltratos por parte de su hija que se instaló en su vivienda hace tres meses, tras regresar del sur del país. La mujer lo habría amenazado de muerte para que no la denunciara ni vendiera la casa. La Fiscalía ordenó la exclusión del hogar de la acusada.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales, el damnificado e 70 años, domiciliado en el barrio Ejército Argentino, denunció que hace tres meses había regresado de Santa Cruz su hija de 40 años, en compañía de su nieta de 18 años. Ambas se quedaron en su domicilio.

Indicó que no puede convivir con las dos mujeres debido a que constantemente lo agreden verbalmente. Asimismo hace mención que su hija siempre lo amenaza diciéndole: “Si vos me llegas a denunciar o tratas de vender la casa, te c... a tiros”.

El damnificado precisó que vive solo y que estas mujeres llegaron y se instalaron en el inmueble sin su autorización. El anciano agregó que su esposa falleció hace cuatro años, quedando como único propietario de la vivienda. Deslizó que la denunciada le sustrajo las copias de las escrituras de la casa.

La fiscal de turno, Dra. Cecilia Gómez Castañeda, ordenó que las denunciadas sean excluidas del hogar y se notifique a las mismas de una prohibición de acercamiento e impedimento de todo tipo de contacto con el jubilado.