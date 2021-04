Una adolescente denunció a un pai umbanda y agente sanitario por abuso sexual a la vera de ruta 34

29/04/2021 - 00:17 Policiales

Una adolescente denunció que fue abusada sexualmente por un agente sanitario y pai umbanda, al término de una fiesta de educación física, bar y bebidas alcohólicas mediante, que acabó en un ataque sexual a la vera de la ruta 34 en una 4 x 4, entre Lugones y Garza.

Con el patrocinio de la abogada Soledad Schejtman, la joven declaró que hoy tiene 19 años y que la vejación se consumó a los 15, mientras estudiaba en el secundario. El acusado hoy tiene 56 años. Ambos residen en el departamento Avellaneda. Según la presentación, a fines del 2016 el acusado frecuentaba a su familia. Estaba vinculado como albañil con el hermano, de 16 años, de la jovencita. Así, fue ganándose su confianza.

Cuando podía, el sujeto elogiaba y motivaba a la estudiante ponderando sus cualidades en la música. Es más, una vez la invitó a cantar en un bar de Selva, Rivadavia. ‘Me emocionaba pensar que triunfaría cantando y que él me podía ayudar’, señaló la adolescente.

Noviembre de horror

Una tarde de noviembre la joven asistió a la presentación de educación física en el colegio. Al concluir, el hermano invitó a la estudiante a salir a un bar y aseguró que su madre dio el permiso. En la 4 x 4 del agente sanitario, los tres marcharon a la ciudad de Fernández, Robles. Cenaron y bebieron alcohol y gaseosas. Después, se fueron a la camioneta. Allí, la jovencita habría comenzado a sentirse mareada.

Entre Lugones y Garza, el agente sanitario detuvo la 4 x 4. Mientras su hermano seguía bebiendo, pero bien sobrio, el acusado comenzó a propasarse con manoseos. Ella permanecía inmovilizada, ‘como si estuviese en un sueño y no podía reaccionar. Quería, pero no podía; me faltaba el aire y no podía hablar’, agregó. En minutos sació sus bajos instintos. Después, le subió el pantalón. Ella solo pudo decirle que quería que la lleve a su casa. Se marcharon y ella ingresó al baño. Se sacó la ropa y fue a dormir.

Al día siguiente, el hermano le pidió que no cuente a su madre que habían bebido alcohol. El individuo continuó yendo a la casa de la joven como si nada, pero ella empezó a rechazarlo. Con los meses, su madre le preguntó por qué el cambio de actitud con el sujeto y la menor solo atinó a gritar que la respuesta la tenía su hermano, dejando entrever que él la entregó.

El umbanda se alejó de la familia y la jovencita tuvo muchos meses de depresión y hasta heridas provocadas a sí misma.

Temor por su hermana de 14 años

Años después, el acusado regresó a la vida de la menor. Con sus padres agobiados por la economía, le dio trabajo a la madre de la víctima y aplacó las dudas sobre lo ocurrido en la 4 x 4, tildando a la damnificada de conflictiva y adolescente en proceso de madurez.

Ahora, ella lo denunció en la Fiscalía de la ciudad de Añatuya.

Teme que el pai umbanda haga lo mismo que le hizo a ella, con su hermana de 14 años, dejó en claro en la presentación con su abogada Schejtman.

Explicó en su denuncia que en el pueblo los vieron abrazados. Ahondó que hay fotografías en que se ve al sujeto tocando indebidamente a su hermana y que habitúa llevarla en la camioneta a Añatuya y a Capital.