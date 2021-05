Conmoción por el ataque a una familia mientras tomaba mate: balearon a una nena de dos años

04/05/2021 - 09:11 Policiales

Una niña de 2 años fue herida de bala cuando jugaba en la vereda de su casa de la ciudad de Rosario y personas a bordo de una moto y de un auto comenzaron a disparar.

El ataque se registró ayer, alrededor de las 18.30, en la calle Franklin al 7.900, del barrio 7 de Septiembre, ubicado en la zona norte de Rosario.

En esas circunstancias, cuando la nena jugaba en la vereda en la que se encontraba junto a unos familiares tomando mate, personas a bordo de una moto y un auto dispararon contra el grupo y luego escaparon.

Uno de los disparos alcanzó a la menor de edad, quien fue llevada por sus familiares al Hospital de Niños, donde los médicos constataron que presentaba una herida de bala en la zona del abdomen por lo que quedó internada y estable, añadieron las fuentes.

"Los médicos me dieron tranquilidad, me dijeron que la van a operar, que va a salir", dijo Ana, la abuela de la niña, quien la trasladó en su brazos hasta el centro asistencial.

En declaraciones al Canal3-Rosario, la mujer relató: "Estábamos todos tomando mate en la vereda cuando pasaron y nos sorprendieron, no nos dieron tiempo a nada".

Conmocionada por la situación que vivió y entre lágrimas, la mujer dijo "desconocer" los motivos del ataque y los autores.

"Nosotros no nos metemos con nadie. No estamos en cosas raras, pasaron y tiraron, no nos dieron tiempo de nada", dijo.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Flagrancia de turno en Rosario.