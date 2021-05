Rechazan pedido de salidas transitorias “familiares” a un condenado por asesinato

09/05/2021 - 00:28 Policiales

Un ex guía turístico y ex combatiente de Malvinas que asesinó a un amigo envenenándolo en 2002, purgará una condena de prisión perpetua en la Unidad Federal 35 de Colonia Pinto, ya que un tribunal le rechazó un planteo de salidas transitorias ‘familiares’ basándose en los riesgos que supone la pandemia y al enfatizar que recién podrá formular tal pedido en el 2023.

Así lo dispuso el alto cuerpo, conformado por los vocales Luis Lugones (presidente), Olga Gay de Castellanos y Raúl Romero, al desestimar un recurso de la defensora oficial, Adriana Bóboli, en representación del condenado Ignacio Rubén Podestá, de 58 años.

Pena máxima

El sujeto fue condenado a prisión perpetua, al ser hallado culpable de envenenar a su amigo Amado Prat, de 31 años, en su casa, el 31 de diciembre del 2002 en Las Termas de Río Hondo.

Según la investigación, Podestá y Prat cenaron y en esa ocasión, habría puesto veneno en la comida del anfitrión. Al descompensarse, lo encerró en una de las habitaciones. Después, le habría robado el automóvil, una pistola, herramientas, una computadora y otros elementos.

Descubrimiento

El cuerpo recién fue descubierto dos semanas después. Fue casi imposible realizar una autopsia. Por ello, los forenses apenas descubrieron presencia de veneno, pero una corriente policial deslizó que Prat también fue golpeado por Podestá.

El homicida cayó preso cerca de tres semanas después del asesinato en Almirante Brown, entre Corrientes y Santa Fe, ciudad de Mar del Plata.

Podestá se encontraba a bordo de un Ford Escort, junto con una señora y un niño, de quienes no se dieron a conocer la relación que tienen con el detenido. Al parecer, Podestá ofrecía en venta el coche de la víctima.

Fuentes de la investigación indicaron que una deuda económica que mantenían, habría desencadenado tal homicida determinación por parte de Podestá.

Un tribunal lo condenó luego a prisión perpetua, al hallarlo responsable del delito de ‘robo simple y homicidio calificado en concurso real de delitos’.

Estudios: quiere la tutela de su esposa

Estudios: quiere la tutela de su esposa

Dieciocho años después, Podestá acudió al alto tribunal en busca de un régimen de semi libertad. Gozaba de salidas transitorias y antes del fin del día regresaba al Penal Federal de Colonia Pinto, pero el Covid-19 modificó el escenario y tratándose de clases virtuales no había razón para que saliera del Penal Federal.

Desde septiembre del 2020 batalla en los tribunales. Apeló contra una resolución en que un juez le dijo no ‘a la solicitud de cambio de modalidad en el régimen de salidas transitoria del interno penado’ por razones de estudios (...)’.

Ha iniciado una diplomatura que cursaba con custodia policial en la carrera de Sociología. Y en el 2020 solicitó ‘prisión familiar’, al pretender ser acompañado por su esposa a cursar, en lugar de los guardias.

Un antecedente

Un juez ya le había dicho no, al sostener que ‘el personal penitenciario no podrá ingresar a la universidad salvo autorización judicial, de no ser así impediría un control debido’.

‘En ejercicio de la defensa del Sr. Podestá, ratificamos la presentación de septiembre del 2020 y solicitamos se restablezcan las salidas transitorias bajo la tutela de un familiar’ y ‘pido en caso que pueda volver a cursar en la universidad, autorice la custodia policial para que lo acompañe’, destaco Bóboli.

Decisión del cuerpo: no al cambio de modalidad

Después de escuchar a las partes, la Cámara de Apelaciones resolvió por unanimidad: ‘Hay una referencia que el imputado fue detenido el 11 de enero del 2003. A la fecha lleva 18 años. La pretensión del imputado es un cambio de modalidad de las salidas transitorias...’, juzgó.

‘No obstante, cumpliendo las mismas fueron dejadas de lado como consecuencia de la pandemia en tanto que al deber ser acompañado por agentes policiales, al regresar al penal debían cumplir 14 días de cuarentena y es por eso que el juez de ejecución ha anulado las salidas transitorias’, ahondó el alto cuerpo.

‘El imputado ahora pretende, en la práctica, una salida permanente del penal de 24 hs bajo la tutela de su esposa y aduce querer cursar en la universidad estando suspendidas las clases presenciales, ya que las mismas son virtuales”.

Añadió que reclama una “puesta en libertad sin haber cumplido la mitad de la condena’. Por todo ello, el cuerpo rechazó el recurso de apelación, es decir desestimó la transitoria.