Apresan al “Gordo Buby” por presunta estafa de $ 17.000.000 y peligran sus 11 sucursales

Un empresario panaderil fue detenido ayer en avenida Belgrano y calle 15 del Bº Almirante Brown, acusado de perpetrar una “estafa” en U$S 125.000, más de $ 17.000.000, al vulnerar un contrato de transferencia del fondo de comercio de las once sucursales capitalinas de las panaderías “El Gordo Buby”.

El imputado resultó Omar Farías, a quien el también empresario Ángel Marcia Jawahar le atribuye el delito de “estafa por desbaratamiento de derechos acordados”, en una causa a cargo de la fiscal Celia Mussi, pero se prevé que la segunda batalla se librará en el fuero civil. El “Gordo Buby” fue detenido por personal de Delitos Comunes, que trabajó con orden refrendada por el juez de Control y Garantías, Darío Alarcón.

La denuncia fue interpuesta por Jawahar, con el patrocinio del abogado Diego Lindow. El empresario que se asume damnificado señaló que el 5 de mayo comenzaron las negociaciones por la venta de las panaderías.

Al encuentro, ambos protagonistas asistieron con sus contadores. “Allí, nos pusimos de acuerdo en los siguientes términos comerciales: A) Omar Farías me transferiría el fondo de comercio de las once sucursales de Capital de las panaderías “El Gordo Buby”; B) Omar Farías se dedicaría exclusivamente a la fabricación de los productos y yo a la comercialización de los mismos; C) Acordamos un precio de $9 por cada unidad de medialuna”.

En esa reunión, según el denunciante, “decidimos que la forma de instrumentar el negocio sería a través de un boleto de compraventa que se firmaría en los próximos días, en donde debían quedar establecidas ciertas pautas: 1) El inventario de los bienes que integraban el fondo de comercio de cada una de las once sucursales; 2) Nómina de empleados afectados a cada una de las sucursales; 3) Contratos de locación de los inmuebles en dónde operarán las respectivas sucursales”.

El contrato de seña y reserva habría sido refrendado el 7 de mayo en una escribanía. “Se estableció que las partes debían firmar el boleto de compraventa hasta el 12 de mayo, pudiendo ser prorrogado por el plazo 10 días, previo acuerdo de partes y con la obligación del suscripto de confeccionar el inventario”, según el denunciante.

El 7 de mayo, Jawahar habría entregado, en su casa, a un representante de Farías los U$S 125.000.

El 8, Jawahar habría tomado posesión de las 11 sucursales y acordado por teléfono con sus representantes firmar el boleto de compraventa el 13 de mayo, al no llegar a tiempo al 12.

“Farías nunca firmó el boleto, aún con prórroga acordada mutuamente”, agregó Lindow.

La puja legal incluye a los intermediarios, quienes declararon ante Mussi. El denunciante ratificó la denuncia el jueves y el “Gordo Buby” será indagado antes del miércoles. Su abogado es Juan Carlos Peña.

La operación incluyó un auto 0 km Chevrolet Camaro

La operación bordeaba los U$S 200.000. Además de los U$S 125.000, Jawahar habría incluido la entrega de un automóvil Chevrolet Camaro.

El “Gordo Buby” habría retirado el vehículo el 14 de mayo desde una concesionaria de Tucumán y contrató un seguro. “Constituía el saldo de precio pendiente de pago conforme el contrato de seña y reserva. Sin haber firmado el boleto de compraventa, Farías, fue y se llevó el rodado en muestra de ejecución del contrato tal como estaba planeado”, subrayó Diego Lindow en la denuncia Penal.

Apogeo, cimbronazos y ocaso de una operación millonaria de imprevisibles secuelas

7 DE MAYO: Jawahar habría entregado, en su casa, a un representante de Farías los U$S 125.000.

8 DE MAYO: el denunciante habría tomado posesión de las 11 sucursales.

20 DE MAYO: Farías envió una carta documento a Jawahar. Declaró “extinguido el contrato por no haberse suscripto el 12 de mayo

21 DE MAYO: El personal de Jawahar fue impedido de ingresar a las sucursales, por presuntas directivas expresas de Farías. Para el denunciante, se trató de “una desposesión que fue constatada a través de un acta llevada ante un escribano”.