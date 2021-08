Denuncian falsificación de un pagaré por más de $ 21.000.000

08/08/2021 - 01:30 Policiales

Un abogado denunció en los tribunales de la ciudad de Añatuya, departamento General Taboada, "estafa procesal y falsificación de pagaré", ya que a una comerciante le reclamarían de forma irregular el pago de un documento por U$S 120.000, es decir más de $ 21.000.000.

Así lo confirmó a EL LIBERAL el abogado Juan Manuel Sguario, "en representación de la comerciante Karina Elizabeth Pérez", con residencia en la ciudad de Pinto, cabecera del departamento Aguirre.

Sguario reveló que asiste a Pérez, "una comerciante que se dedica al envasado de bidones de agua en la ciudad de Pinto. En forma sorpresiva, acabamos de anoticiarnos de dos hechos sugestivos", señaló.

Embargo por U$S 80.000

"Primero, le trabaron un embargo por U$S 80.000 de un juicio que debía cobrar. Y, a la vez, ingresó otro proceso en que se le exige el pago de un pagaré por U$S 120.000, por parte de un particular que reside en Juríes", profundizó.

Para el abogado, "ambos hechos adolecen de legalidad. En el pagaré, la teórica firma de mi cliente no fue certificada por escribano alguno. El demandante sostiene que fue refrendado en febrero pasado y en mayo nos informaron sobre el embargo. Es decir, le sacaron U$S 80.000 y ni así cubriría los U$S 120.000, cuya naturaleza desconocemos. Algo inaudito, increíble", acotó. "Ya hemos realizado una pericia, en forma privada, y solicitamos el levantamiento del embargo. También, denunciamos ante la fiscal María Emilia Ganem "estafa procesal y falsificación de pagaré y confiamos en revertir ese presente", enfatizó.