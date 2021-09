Agente de la policía, acusado de estafa fue excarcelado, pero sigue ligado a la causa

30/09/2021 - 01:25 Policiales

A través de una audiencia virtual, el juez de Control y Garantías de La Banda —Dr. Carlos Ordóñez Ducca— ordenó la excarcelación de Facundo Basil, el agente de la policía del barrio Juan Francisco Ibarra, detenido e imputado como co-autor de su novia, por el delito de estafa.

Durante la jornada de ayer, por medio de las plataformas virtuales se llevó a cabo un debate oral en el que la Fiscalía, representada por el Dr. Hugo Herrera solicitó la prisión preventiva para el funcionario policial.

El representante del Ministerio Público expuso las evidencias que existen en la causa hasta el momento, las cuales indican un grado de probabilidad de que éste junto a su pareja —de apellido Ovejero, también imputada— habrían cometido el ilícito.

Según sostuvo el representante dijo que hay evidencias de que varias víctimas lo mencionan al uniformado como la persona a quien le habían depositado $30.000 desde la cuenta de uno de los damnificados de la causa.

Además, indicó que existe peligro de entorpecimiento, ya que por su función de policía conoce a varias personas del grupo cercano a la imputada, por lo que podría entorpecer la investigación que se lleva adelante.

Por su parte, su abogada defensora —Dra. Aida Farrán Serlé— solicitó la excarcelación del acusado, entendiendo que se trata de un delito excarcelable y que su cliente en libertad no podría obstruir el accionar de la Justicia.

La letrada sostuvo que su cliente también fue estafado por la acusada —con quien tenía una relación amorosa— a quien lo había denunciado en al menos dos oportunidades.

Ante los dichos de las partes, el Dr. Carlos Ordóñez Ducca, decidió otorgarle la excarcelación al funcionario entendiendo que no existen riesgos procesales, otorgándole estrictas medidas, entre ellas no acercase a su ex pareja, ni con ninguna persona que tenga vínculo con la causa.