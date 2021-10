Confirman fallo contra policía santiagueño por 12 kg de droga enviada desde Misiones

08/10/2021 - 23:24 Policiales

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento de un policía santiagueño, último eslabón de un cargamento de casi 12 kilos de marihuana enviados de Posadas, Misiones, e interceptados por la policía en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Así lo resolvió el alto cuerpo, al ratificar el fallo del juez federal entrerriano, Pablo Andrés Seró, quien atribuye al cabo William Trejo Leguizamón cargos por "Transporte de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización".

El primer capítulo de la historia ocurrió el 11 de febrero. La policía de Concepción del Uruguay detectó en la ruta cajas sugestivas dentro de un vehículo del Correo Argentino. Los policías dieron intervención a un perro antinarcóticos, el cual se alteró ante dos paquetes.

Eran enviados a Santiago del Estero. El remitente, una mujer de apellido Perea. Los destinatarios: Trejo Leguizamón y una mujer de apellido Argañarás, en otro domicilio.

El 12 de febrero el juez Seró ordenó a Gendarmería allanar la casa del policía en Viamonte y 12 de Octubre. Tal cual, el procedimiento se concretó el 18 de febrero y los efectivos le incautaron dos bolsas con casi 12 kilos de marihuana a Trejo Leguizamón.

Fue indagado 24 horas después. "Alguien me llamó por celular. Me dijo que reciba los paquetes. Me mandaron la foto de la casa de mi hermana. Después, vinieron dos mujeres y me dijeron que cuide los paquetes porque valían más que mi familia", habría declarado el cabo.

Ese trámite fue atacado por la defensa, a cargo de Juan José Saín. "Mi cliente estuvo encerrado en Gendarmería. Su teórico defensor, en Concepción del Uruguay; por una droga remitida de Misiones y cuya remitente jamás apareció, ni se estableció su real identidad", ironizó Saín.

El 22 de febrero, el juez Seró procesó y dictó la prisión preventiva del policía. En la resolución, declaró "la incompetencia territorial del Juzgado" y giró las actuaciones al titular del Juzgado Federal Nº 2 de Santiago, Diego Sebastián Argibay, quien se declaró competente en marzo.

Saín apeló. Objetó que el juez entrerriano declarase "la incompetencia territorial, pero a la vez se arrogara facultades para procesar a mi representado". El abogado juzgó que se está "ante una clara nulidad. Trejo Leguizamón fue abandonado en Gendarmería y en un trámite exprés, detenido el 12 de febrero, procesado el 22 y sin certezas mínimas sobre el juez competente en un caso de drogas que abarcó a tres provincias: Misiones, Entre Ríos y Santiago del Estero".

El pedido de domiciliaria por grave enfermedad

El defensor cuestionó que la Cámara Federal "no resolviese nuestro pedido de domiciliaria para Trejo Leguizamón, quien padece una grave enfermedad", lamentó Saín.

"Los libros de Derecho destacan que una defensa debe ser eficiente, material y técnica; jamás puede concebirse que un procesamiento haya reunido el rigor formal que prevé la Ley, con un imputado en soledad; su defensor hablándole por celular y sin valorar que no era el dueño de la droga, sino que la recibió amenazado por celular, e imposibilitado de ejercer el derecho de elegir en libertad", subrayó Saín.

"Vamos a insistir porque la causa solo mantiene privado de la libertad al policía. El resto de protagonistas pueden ser meras fachadas y de identidades ficticias", destacó Saín. "Todos ignoramos la real dimensión de esta causa. Pero esa teórica magnitud contrasta y adolece de seriedad. Hay una sola persona detenida, enferma y procesada por un juez, cuyo solo acto fue resolver su conducta en escasos diez días", enfatizó.

“Investigar todas las líneas y sospechosos”, la decisión del alto cuerpo de Tucumán

18 de FEBRERO: Gendarmería copó la casa del cabo e incautó dos paquetes. El primero le habría sido enviado a fines de enero. La otra destinataria, Argañarás, jamás apareció.

22 de FEBRERO: El juez entrerriano procesó al policía. Después, hizo un paso al costado en la causa y la remitió a juez federal santiagueño, Argibay.

AGOSTO: La defensa apeló. Pidió al juez federal santiagueño y a la Cámara Federal, arresto domiciliario para el detenido. El magistrado le dijo no.

SEPTIEMBRE: La Cámara Federal instó al juez federal a "investigar todas las líneas": a la remitente misionera; a Argañarás y a una mujer que se encontraba en casa del policía, el día de la redada de Gendarmería.