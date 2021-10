Bestia asestó 11 puñaladas a su pareja, fue reducido por familiares y golpeado por vecinos

12/10/2021 - 00:29 Policiales

"Que se pudra en la cárcel, que no salga. Ese hdp se merece que le pase lo peor. No puede haberle hecho eso a mi hija, Dios mío. Once puñaladas y encima gritaba: `Yo no le hice eso. Fue ella. Yo la amo".

Dolores Raquel Suárez lucía ayer quebrada, desolada. En su casa de Caminantes y Pasaje 313 del barrio General Paz, recibió a EL LIBERAL. "Mi hija está muy mal, en estado crítico", relató.

En Terapia Intensiva del Hospital Regional, María Soledad Taboada, 31, luchaba por su vida horas después de ser apuñalada 11 veces por su pareja, Bernardo "Berna" Florentino Díaz, 32, herrero, con quien convivían hace casi 3 años.

Última comida juntos

Dolores y Vanesa, su otra hija, recuerdan que este domingo la pareja fue a almorzar en casa de una hermana de María. Comieron y "Berna" bebió algunas cervezas. Cerca de las 22 le pidió a María que regresaran a su casa, en los fondos de la vivienda de Dolores.

Entre discusiones, ambos ascendieron a la moto de ella, rumbo a su vivienda. Los acompañó, en otra moto, el cuñado de María Franco Robles, quien retornó a su casa tras llegar a destino la pareja.

Entonces, "Berna" habría tomado un cuchillo, cuyo mango cubrió con una servilleta. "Lo hizo así para no dejar huellas; todo lo tenía pensado el tipo", juzgó Dolores.

Primero, la habría atacado a trompadas. "Mi hija alcanzó a enviarle un whatsapp a su hermana que vive a tres cuadras. `Venite que me está pegando`, escribió", subrayó su madre.

Regreso a casa

En cuatro minutos arribaron Franco Robles y el hermano de María, Cristian Taboada, continuó Dolores. "La estaba apuñalando en todo el cuerpo. Mi hijo le sujetó la mano para que dejara de hincarla. Luego, tiraba manotazos al aire. Entonces, entre los dos lo redujeron hasta que llegó la policía. No dejaron cargar a María en el auto de mi hijo. Después, llegó una ambulancia", acotó Dolores.

"Detrás llegaron varios vecinos y lo golpearon porque hacía fuerza para escaparse. Él gritaba que mi hija sola se había acuchillado, que él la amaba. El muy cínico. No puede ser tan hdp. Ojalá se pudra en la cárcel y no salga más", exclamó la mujer. "Mi hija se debate entre la vida y la muerte y a él no le importó nada de nada", lamentó acongojada Dolores.

La pesadilla terminó con María internada y "Berna" esposado y alojado en la Seccional Quinta. Ahora, los escenarios son diametralmente opuestos. Con su hija de un año y medio llorando por haber visto sangrando a su madre, María lucha por su vida.

Los familiares recibieron ayer al mediodía un informe médico. No fue el mejor, pero la madre y sus hermanos se aferran con optimismo y rezan, esperanzados en que los profesionales puedan rescatarla de un abismo que anoche nadie se atrevía siquiera imaginar.

''Si me quieres dejar yo te mato a puñaladas''

"El sábado, el día anterior, él le dijo clarito: "Si me engañas o me quieres dejar yo te mato a puñaladas", señalaron Dolores y Vanesa.

"Él era muy celoso. Las agresiones siempre eran por celos. María trabajaba en un comedor y era al único lugar al que iba sola. Después, él la acompañaba y la controlaba odo el tiempo", añadió Dolores.

"Ella no podía salir a un gimnasio, cuidarse o tener amigos. Él la asfixiaba. Quizá mi hermana no pensó que siempre le hablaba en serio y que jamás jugaba cuando le decía: 'Te voy a matar a puñaladas", profundizó Vanesa.

"Todo sucedió adentro de su casa. Ella quiso pedir auxilio, pero él no la dejaba salir. No sé cómo hizo para avisarle a mi yerno. Cuando llegó quería hablar, pero no podía por sus heridas", destacó Dolores.

"A mí no me importa ir preso", supo jactarse "Berna". Durante un año y medio le habría sido infiel a María, y aún así la celaba. "Mi hermana no podía dejar con él y nunca tenía libertad. Hasta solía cuestionarle que hubiera sido madre antes de conocerlo, con otra relación", enfatizó Vanesa, muy acongojada.

Preocupa una lesión que dio de lleno en el cráneo de María

María está muy grave. De las 11 puñaladas, la más delicada hizo blanco en el cráneo. También sufrió heridas en el cuello, una en cruz en la mejilla derecha, brazos, abdomen y espalda.

Los médicos le habrían dejado claro a Dolores que la paciente lucha contra las heridas y la abundante pérdida de sangre.

Según su familia, fue intubada y los médicos explicaron que las próximas 72 horas serán cruciales.

Dureza fiscal

Mientras tanto, la fiscal Cecilia Gómez Castañeda imputó a "Berna" por femicidio en grado de tentativa y lo alojó en la Comisaría Quinta.

También dispuso un cúmulo de pericias, secuestros y tomas fotográficas en la vivienda de la pareja, resuelta en cimentar las bases de un proceso delicado, trascendió.

La funcionaria aguarda los informes, en especial los médicos que le serían entregados hoy o mañana. Después indagará al herrero, quien hasta anoche carecía de abogado, enfatizaron las fuentes.