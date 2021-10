Juzgado de Monte Quemado, vital para los pobladores del norte

23/10/2021 - 00:57 Policiales

El funcionamiento del Juzgado de Monte Quemado, departamento Copo, significa facilitar el acceso a Justicia de los habitantes de una extensa franja de la geografía del norte de la provincia, que incluye numerosas localidades y parajes rurales.

De acuerdo con un comunicado enviado a esta redacción, respecto del servicio que se ofrece a los justiciables, la jueza de la mencionaba circunscripción, Dra. Valeria Díaz, sostuvo que "la ubicación de este Juzgado es estratégica, porque el departamento Copo es el más alejado de la capital provincial. Con su implementación, se logró acortar distancias".

El ayer bien distante

En la práctica, antes de su creación, implicaba para los pobladores copeños tener que trasladarse a la ciudad Capital para realizar gestiones judiciales, para lo cual debían recorrer aproximadamente 800 kilómetros entre ida y vuelta a su lugar de residencia.

Debe destacarse que una de las ventajas del organismo es que se trata de un Juzgado multifuero, ya que tiene competencia en asuntos civiles, comerciales, de familia y penales.

Sobre el particular, la magistrada comentó: "Al no tener que movilizarse, la gente obtiene un ahorro de tiempo y dinero. Hay personas que, por no contar con recursos económicos, antes de la existencia de este Juzgado dejaban de ejercer o reclamar derechos".

Si bien se registró un crecimiento exponencial en cuanto a los ingresos de casos en todos los fueros, la modernización del sistema informático también colaboró en la efectivización del servicio de Justicia.

Los beneficios

"Este avance tecnológico nos permite acceder al sistema de gestión y estamos conectados online con todas las Jurisdicciones Judiciales", afirmó la jueza.

Además, manifestó que "la virtualidad ha permitido la participación de muchos profesionales del Derecho, que ahora no necesitan desplazarse hasta Monte Quemado para realizar una presentación, ya que lo pueden hacer a través de la Mesa Virtual".

De esta manera, el Superior Tribunal de Justicia procura brindar los recursos necesarios para hacer efectivo el servicio que la institución ofrece a todos los ciudadanos.