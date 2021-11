Grave: el 80% de las mujeres recibió imágenes de contenido sexual sin consentimiento

25/11/2021 - 03:15 Policiales

Ocho de cada diez mujeres recibieron alguna vez imágenes de contenido sexual que consideraron fuera de lugar y el 70% fue presionada para enviar fotos íntimas, según la encuesta "Consentimiento y violencia en el mundo digital" presentada ayer por la Fundación Avon.





El estudio es parte de la campaña "Si no es sí, es no" lanzada ayer por la organización en toda Latinoamérica junto a siete humoristas del subcontinente que crearon 16 relatos gráficos que vienen a plantear de diferentes maneras que "el consentimiento solo tiene forma de sí", y que serán posteados uno por día, durante dos semanas de activismo en redes.





Por Argentina, Pepita Sándwich y Tute participaron de esta iniciativa que refuerza ideas tales como "un sí de hoy no es un sí para siempre", "sin consentimiento es violencia" y "filmar o fotografiar a alguien no te hace dueño de esas imágenes", entre otras.





Se entiende por "consentimiento" a los acuerdos mutuos alcanzados sin presiones de ningún tipo, que deben existir entre las partes involucradas en una relación sexual, afectiva o romántica sana.





"La campaña es un claro llamado de atención sobre el poder del "sí" y del "no" como palabras claves para brindar, o no, consentimiento en todos los vínculos, presenciales o virtuales", dijo Ana Inés Álvarez, directora ejecutiva de Fundación Avon.





"El silencio no es un 'sí', un emoji tampoco. Necesitamos promover la búsqueda del consentimiento frente a toda interacción, particularmente en las de índole sexual", agregó.





La encuesta encargada a la consultora Gentedemente contó con la participación de 1.631 mujeres de toda Argentina de entre 18 y 54 años que respondieron al formulario en Facebook e Instagram.





Algunos resultados





Los resultados muestran que casi el total de las encuestadas está de acuerdo en que se puede decir que "no" incluso en el marco de una relación establecida (97%) y que el consentimiento otorgado en una ocasión no es permanente (96%); pero una de cada cuatro también considera que no es necesario reiterar el consentimiento de forma explícita en el marco de un vínculo de pareja.





En ese sentido, aunque nueve de cada diez estuvieron de acuerdo en que el consentimiento tiene que ser claro, directo y explícito; el 42% admitió que podría quedar por sobreentendido a partir del contexto o ser implícito.