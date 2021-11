Supo que su hermano regresará de Europa y reveló que la abusó

30/11/2021 - 00:49 Policiales

Una adolescente del interior del departamento Robles, angustiada por la inminente llegada de su medio hermano desde el extranjero, le confesó a su maestra que el muchacho la abusó sexualmente cuan do vivía en Santiago, en reiteradas oportunidades. El acusado tendría previsto venirse a pasar las fiestas.

Ante la revelación de la víctima, la madre de la menor se presentó en la policía. Allí informó que la docente de su hija la había citado al establecimiento luego de que ésta le confiara que cuando era pequeña su medio hermano (por parte de padre) le tocaba sus partes íntimas.

La mujer expresó que según los dichos de la educadora, su hija se encontraba angustiada por la llegada del sujeto, quien actualmente reside en Europa y por ello decidió develar el calvario que vivió cuando ambos compartían la misma casa.

Ante los uniformados, la madre de la menor manifestó que sólo iba a dejar asentado tal situación y que no realizaría una denuncia ya que su hija no le habría manifestado nada de esa situación a ella y que lo haría después que la menor tenga una entrevista con una psicóloga particular.

Además expresó que el acusado tiene 20 años y actualmente reside con su padre en el "viejo continente". Pese a ello, los uniformados se comunicaron con la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, coordinada por la Dra. María Alicia Falcione. Según se supo desde el Ministerio Público Fiscal, a pesar de lo expresado por la madre, se intervino de oficio y se ordenó que la menor fuera examinada por el médico forense, y en los próximos días sería entrevistada en cámara Gesell.

Además solicitaron que los uniformados busquen a la maestra de la menor y le tomen una declaración testimonial sobre los dichos de la menor en el establecimiento educativo. La investigación judicial continuará en los próximos días.