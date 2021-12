Viajó a Tucumán con su hija enferma y parientes de su pareja le usurparon la casa en San Pedro de Guasayán

07/12/2021 - 02:52 Policiales

La Justicia de Frías habría ordenado el desalojo de media docena de personas en San Pedro de Guasayán, dos semanas después que se instalaron como "okupas" en una vivienda ajena, cuya propietaria había viajado unos días a Tucumán, con su hija de 5 años enferma.

Según la denuncia de Fernanda en la comisaría local, ella había discutido con su pareja, Roberto, y luego se trasladó a la vecina provincia de Tucumán.

Volvió ese mismo fin de semana y se encontró con su casa llena de familiares de Roberto: hermana, esposo, hijos y hasta una abuela septuagenaria. "En vano les pedí que me dejaran entrar. Me corrieron e insultaron", manifestó Fernanda en diálogo con EL LIBERAL.

Investigación

A la semana siguiente, la fiscal Dahiana Pérez Vicens abrió un proceso en contra de Roberto por presunta "violencia psicológica", trascendió en los tribunales frienses, y en forma simultánea debía debatirse el destino del inmueble en manos de terceros ajenos a sus dos reales dueños.

Después de una audiencia en que se analizó los riesgos y penurias de que la damnificada anduviese deambulando en San Pedro de Guasayán, distante 80 kilómetros de Frías, el juez de Control y Garantías, Guillermo Paradelo, habría ordenado la inmediata restitución de la vivienda a Fernanda, se supo.

Aún en espera

Transcurrió más de una semana y la mujer todavía golpea las puertas de la casa y sus ocupantes la corren a gritos e insultos, negándose en forma rotunda a abandonarla.

"Lo que me interesa es solucionar esta situación por mi hija. No va a la escuela y necesita volver a su hogar. Pido que haya contemplación para ella que es la que sufre esta situación de andar así en las calles... Ya he golpeado muchas puertas y solo espero que esta pesadilla se acabe pronto y pueda volver a mi casa", enfatizó Fernanda.