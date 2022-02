VÍDEO: Estaba sin remera en el parque y cuatro policías lo obligaron a volver a ponérsela

09/02/2022 - 23:05 Policiales

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales, un video de un grupo de policías motorizados que obligaron a un joven a ponerse la remera en el Parque Avellaneda, de la provincia de Tucumán.

Aparentemente el chico había terminado de entrenarse y estaba sentado descansando, con el torso descubierto.

En las imágenes se observa a al menos tres policías que lo rodean y lo obligan a ponerse la remera. Desde la mesa de un bar, otras personas filmaron el procedimiento.

La tensa situación llevó a un debate en internet y por eso desde la fuerza de seguridad provincial debieron salir a aclarar y dar su versión sobre el hecho.

Lo que llamó la atención e indignó fueron las formas, el trato con el que los policías le exigieron al hombre que se ponga la remera mientras tomaba sol.

“Yo le estoy diciendo que se ponga la remera y nada más, sino no lo quiero ver más acá ¿Me está escuchando o no?”, se lo escucha decir al oficial.

“A la gente le parece mal… Hay niños, hay criaturas y están reclamando. Cuando yo veo a una persona que está sin remera vengo y le digo que se la ponga. Mi compañero acaba de decirle y usted no hace caso ¿me entiende?, argumentó.

La tensión fue creciendo entre los oficiales y el joven a quien amenazaron con llevarlo detenido.

​“Esto es bien fácil: si no le gusta váyase a otro lado. Hay gente que está reclamando acá y hay criaturas. Yo le digo ahora y, si no le gusta, se va y, si no quiere hacer caso, pido un móvil y lo llevo ¿entiende?”, se escucha en tono de advertencia.

En el video se escucha cómo uno de los policías le pregunta de manera insistente al joven de dónde es y a qué se dedica. “Él le explicó recién de buena forma que se ponga la remera”, agrega uno de los oficiales cuando se acerca su compañero.

“Qué turbio Tucumán”, dice uno de los jóvenes.

“Tengo unas ganas de salir yo a hacer quilombo”, insiste incrédulo de lo que está viendo y remata con tono de indignación: “No puedo creer que haya cuatro policías para hacerle poner la remera a uno. Después no saben por qué chorean como chorean”.

Respuesta oficial

El director interino de Prevención Ciudadana, explicó en una entrevista lo que pasó y dio su versión de lo ocurrido en el Parque Avellaneda.

"Una ciudadana mayor de edad, que se encontraba con dos pequeños, (se acercó a los uniformados) planteando la situación de que había tres personas sin remera, con el torso desnudo, y que le molestaba esta situación por el tema de los chicos", indicó el comisario Juan Ibañez.

"Dos entendieron, y no tuvieron problema", indicó. Pero "el tercero aducía que no estaba de acuerdo, y es lo que se ve en ese video", apuntó el oficial.

En ese sentido, consideró que en la filmación "se observa firmeza" por parte del agente que reprocha al muchacho por tener el torso desnudo, "pero en ningún momento se falta el r