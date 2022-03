Prisión preventiva por 6 legajos de golpizas a su madre y ex parejas

19/03/2022 - 23:29 Policiales

La Justicia dictó la prisión preventiva en contra de un vendedor ambulante del Bº Juan Felipe Ibarra, sobre quien pesan seis legajos por agresiones físicas y amenazas en perjuicio de su madre, ex parejas y hasta funcionarios policiales.

La investigación es potestad de la fiscal Andrea Juárez e instructora María Elena Gorostiza, quienes atribuyen a Ricardo Castillo una multiplicidad de delitos y víctimas: lesiones, amenazas, daños, las dominantes.

De acuerdo con la investigación, el 24 de octubre del 2019 se puso más loco de lo habitual. Tomó el pico de una botella e intentó atacar a su madre. "Te voy a prender fuego la casa; te voy a c… matando", le habría gritado.





Expulsado y furioso

No conforme, otros familiares lo echaron de la vivienda y él de afuera contragolpeó, lanzándoles ladrillos y convirtiendo la casa en un "hervidero de peligro y tensión".

El 1 de noviembre de 2019 golpeó a una ex pareja en calle Formosa, entre avenidas Leopoldo Lugones y Aguirre.

El 22 de noviembre de 2020 en el Bº Libertad lo padeció otra pareja, adolescente, a quien asestó varias trompadas y amenazó con matar y quemarla con casa y todo.

Lejos de bajar un cambio, la policía lo tuvo contra las cuerdas el 14 de agosto de 2021.Otra vez agredió a una ex pareja en intersección de calles Alvear y Absalón Rojas. La víctima, menor, con su bebé en brazos se encontró con el imputado. Éste le reclamó el dinero de lo vendido y la amenazó de muerte y la despojó de la mercadería que ella tenía para comercializar.





Sin frenos

El 15 de enero de 2022 volvió a hacer de las suyas en su casa del Bº Juan Felipe Ibarra. Agredió a una ex pareja, ya que no quiso salir a la calle a buscar plata para financiarle pastillas con alcohol. El "no" de la jovencita enfureció a Castillo, al extremo de golpearla y arrastrarla, de los cabellos y golpearle la cabeza una pedrada.

Partió una nueva orden de detención y Castillo fue sorprendido por una comisión policial en una calle cercana a su casa. Resistió el procedimiento, insultando, intentando golpear a los uniformados y emprendiendo una veloz carrera que fue desbaratada por la policía.





Fundamentos de la Fiscalía

Ya en lo medular de la audiencia, la Fiscalía expresó que cuenta con elementos suficientes para pedir la prisión preventiva por el plazo de ley y se refirió a la existencia de riesgos procesales. La defensa, a su turno, pidió la excarcelación.

Finalmente, la jueza Morán hizo lugar al planteo fiscal y Castillo volvió a una comisaría con prisión preventiva.