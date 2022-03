“Sé dónde vives con tu familia”, amenazó el motochorro a médica

20/03/2022 - 00:24 Policiales

Veinticuatro horas después de ser asaltada por un “motochorro” armado, la médica víctima reveló ayer: “El sujeto me apoyó un cuchillo entre la espalda y la mochila. Me amenazó diciéndome que sabía dónde vivía y que conocía a mi familia” El escenario fue la avenida Belgrano casi Viamonte a las 7.45. “Caminaba como todos los días a mi trabajo y se me apareció el individuo, frente a un club. En segundos, me mostró un papelito y extrajo un cuchillo. Solo tuve miedo y casi me paralicé, pero aún así el miedo fue mayor porque desconocía si tenía otra arma y qué podría hacer en un lugar por el que pasaban muchos chicos”, relató la damnificada.

Vía telefónica y sentidamente acongojada, la médica ahondó: “Gracias a Dios fue una desgracia con suerte”.

El maleante se apoderó del celular y casi $ 5.000. Sin embargo, ascendió a su moto, aceleró y chocó a una 4 x 4 y se precipitó al pavimento. Llegaron varios transeúntes, lo inmovilizaron y lo entregaron a la policía. Ahora, enfrenta una causa por “robo calificado en grado de tentativa” y será indagado mañana.

“Agradezco a los policías que me ayudaron, brindaron contención y después me reintegraron mis bienes”, profundizó la víctima, quien acotó que hace poco tiempo regresó a Santiago, tras formarse en otra provincia. Finalmente, adelantó que deberá “tomar más recaudos, ya que me dijeron que el sujeto suele atacar a sus víctimas en este sector. Hoy está preso, pero algún día quedará libre”. Y en ese cometido, pidió preservar su identidad.