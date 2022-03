"Aquí te voy a matar de un tiro y te voy a tirar al río", amenazó un agente policial a su pareja

22/03/2022 - 03:00 Policiales

Un policía fue detenido después de haber hecho vivir una pesadilla a su concubina, madre de su hijo, a la que agredió, amenazó de muerte, golpeó con su arma reglamentaría y advirtió que cometería una "masacre".

El gravísimo caso comenzó el viernes y fue denunciado el sábado por la damnificada, tras haber pasado casi 24 horas viviendo un infierno junto a su pareja, un agente que se desempeñaba en el Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 3 de la zona sur de la ciudad.

Según relató la damnificada (20), hace cuatro años que está en pareja con el denunciado y tienen un hijo en común de meses y actualmente conviven en el barrio Ramón Carrillo.

Alrededor de las 18, se trasladaron a una localidad del departamento Silípica, de donde sería oriundo el acusado, donde éste la dejó en la casa de sus progenitores y él se retiró hacia Loreto. Antes, le habría manifestado en tono amenazante, que ni se le ocurra usar su celular, y se lo dejó apagado.

Regresó cerca de las 21 y emprendieron regreso a esta ciudad. En Avda. Solís y Belgrano, comenzó a insistirle que le dijera el apellido de su ex, a lo que la denunciante le manifestó que no lo haría porque no tenía ningún sentido.

Eso bastó para que el agente se tornara violento, detuviera la marcha y comenzara a propinarle golpes de puño, aún teniendo ella a su hijo en brazos.

Ante la negativa de la joven por decir el apellido de su ex, el acusado salió a toda velocidad por Solís hacia la costanera y en una zona donde había unas máquinas se detuvo y la amenazó diciendo: "Aquí te voy a matar de un tiro y de te voy a tirar al río".

El acusado habría continuado con las agresiones y luego condujo hasta su departamento, donde la obligó a descender e ingresar, donde viviría otro momento de máxima tensión.

Una vez en el departamento, le quitó su celular, la hizo sentar y con su arma reglamentaria en la mano, volvió a interrogarla para que le dijera el apellido de su ex y le preguntó si no podía superarlo.

La denunciante detalló que ella le dijo que ya lo había superado (hace cuatro años que está en pareja con el acusado). Sin embargo, el policía la golpeó con su pistola y por los gritos de ella, se despertó el bebé, por lo que cesó con las agresiones.

"Voy a hacer una masacre", advirtió si lo denunciaba

El calvario que vivió la damnificada no terminó allí. Después de amenazarla y golpearla con su arma reglamentaria, el acusado se acostó a dormir y la obligó a ella a hacer lo mismo. En la mañana del sábado, al despertar, trasladó a la joven a la casa de sus familiares, y como era de suponerse, la amenazó para que no contara nada de lo sucedido.

La víctima del hecho de violencia, temiendo por su integridad, les contó a sus padres lo ocurrido y el acusado se enteró de ello, desencadenando nuevas amenazas del mismo tenor.

A través de mensajes de texto por WhatsApp, le habría manifestado: "Te juro por dios y por mis padres que te voy a ver arrastrada, esta me la vas a pagar. Voy a hacer una masacre, ya me metieron en problemas en el trabajo otra vez".

No conforme con ello, y esta vez por mensajes de audio, le habría dicho: "Y si voy preso, voy preso con razón, porque voy a matar a cualquiera, ya vas a ver".

La damnificada fue acompañada por sus padres hasta la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde radicó la denuncia y relató con detalle el infierno que estaba viviendo, además de expresar que tenía miedo porque lo creía capaz de concretar sus amenazas.

El hecho fue informado a la fiscal de turno en ese momento para hechos de violencia de género, Dra. Judith Díaz, que ante la gravedad del caso y el estado de vulnerabilidad de la denunciante, solicitó de inmediato una orden de detención en contra del acusado.

La jueza de Género, Dra. Norma Morán, dio luz verde a la medida y en cuestión de horas, el uniformado fue apresado por sus colegas y puesto a disposición de la Justicia.