Cinco años de cárcel para termeño por crimen con exceso en legítima defensa

22/03/2022 - 23:28 Policiales

El propietario de un lavadero de Las Termas de Río Hondo fue condenado a cinco años de prisión, al ser hallado responsable de un "homicidio con exceso en legítima defensa", al disparar con un revólver calibre 38 y dar muerte a uno de los cinco hombres que lo habrían increpado, 24 horas después de un enfrentamiento por una jovencita.

El veredicto recayó en contra de Oscar Daniel Juárez, quien recibió una condena menor a la mínima de la figura del "homicidio simple" en perjuicio de Gabriel Medina, según decisión de los vocales Fernando Viaña, Julio Carmelo Vidal y Luis Achával.

Para el fiscal Rafael Zanni, el 5 de junio del 2020 un familiar de Juárez y uno de Medina se trenzaron a golpes, al parecer disputándose o bien enfrentados por una misma jovencita. El corolario no habría sido mejor para los Medina, ya que habrían terminado derrotados.

Incidente a puertas cerradas

Veinticuatro horas después, Gabriel Medina, dos hermanos y dos amigos irrumpieron en el lavadero de Oscar Daniel Juárez situado en Francisco Solano al 900, Bº Herrera El Alto. Nadie lo reconoció, pero trascendió que los Medina fueron por revancha.

Juárez extrajo de su ropa un revólver calibre 38 e hirió a Gabriel Medina. Siguió con otros disparos, según evidencias de las cámaras de seguridad. Huyó y se entregó casi al fin del día. La víctima pereció diez días después en Terapia Intensiva del Hospital Regional, tras ser intervenida quirúrgicamente.

El entredicho sangriento provocó procedimientos policiales y suma tensión. La instrucción partió de una imputación dura, superior a la del homicidio simple, y fue morigerándose con el tiempo.

Ahora, en juicio, el fiscal Zanni requirió una condena de 12 años y 6 meses de cárcel por "homicidio simple", reprimido con mínimas de 8 y máximas de 25 años de prisión. El Ministerio Fiscal aseguró que Juárez fue agresor y siempre procuró la muerte de Medina.

En tanto, la defensa, a cargo de Juan José Saín, abogó por el "homicidio con exceso en legítima defensa", oscilante entre 3 y 5 años de cárcel.

La defensa

"Mi representado no provocó a las personas. Amenazantes, éstas ingresaron al lavadero y dos hombres se quedaron cubriendo la entrada. Los otros literalmente patotearon a Juárez, quien buscó en un cajón un arma y se defendió", resaltó Saín.

"Lamentamos la pérdida de una vida, pero era excesiva una condena por homicidio simple. Y se hizo Justicia. La única imputación que podría caberle era la que advirtió el tribunal. Que es una especie de limbo entre el homicidio simple y la legítima defensa, pero sin alcanzar la primera", profundizó Saín.

Videos enfrentan a la Fiscalía con la defensa

El fiscal Rafael Zanni juzgó que Juárez tendió una trampa a los sujetos y después retiró las cámaras, temeroso de que pudieran delatarlo.

Siempre con base en la investigación, subyace una segunda corriente investigativa que atribuye la acción a un familiar de Juárez, quien ignoraba que en realidad la cámara era rígida, estática y no captaba movimientos.

Saín señaló: "Mi cliente no emboscó a los hombres, no tendió celada alguna, no tenía relación con la joven en aparente disputa, menos intenciones de matar a Medina".

Vocación homicida

Insistente, Zanni manifestó en los alegatos que Juárez obró con neta vocación homicida y abrió fuego hasta vaciar el arma.

Saín argumentó lo opuesto. "Mi asistido fue la real víctima. Intentaron agredirlo, lo acorralaron y solo atinó a emplear un arma que llevaba al lavadero por seguridad. No toda muerte puede juzgarse como homicidio simple y el alto cuerpo obró con un criterio que hay que reconocer y destacar", sintetizó la defensa.