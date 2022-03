Mujer denunció que fue agredida por su hermano en “Monte”

23/03/2022 - 23:32 Policiales

Un individuo fue apresado en Monte Quemado, Copo, acusado de agredir a trompadas y patadas a una hermana, a quien previamente pidió prestado dinero para financiar su fuerte apego al alcohol.

De acuerdo con la denuncia en la Seccional 22, la víctima resultó Beatriz Aballay y el presunto agresor, Francisco Aballay.

El incidente se habría registrado el 13 de marzo en casa de la madre de los dos protagonistas, en el Bº Vinalar.

Después de las 14, Francisco habría pedido dinero a Beatriz para nafta y tomar algunas cervezas.

Ya de tarde, Beatriz le habría solicitado que le reintegrase el dinero, pero Francisco habría respondido con duros calificativos, tildándola de "m… de hambre" y hasta habría amenazado con matarla junto a su esposo.

En minutos, Beatriz y esposo instaron a Francisco a la devolución del dinero, pero el sujeto se habría jactado de que no le sacarían una moneda, ante el estupor de otros familiares.

Al instante, las palabras pasaron a un segundo plano. El individuo habría agredido al esposo de Beatriz e intentó destrozarle en la cabeza una botella de vidrio.

La pareja de la mujer invitó al cuñado a pelear en la calle, terció la mujer y fue peor. Su hermano la habría agredido a trompadas y patadas. Las otras personas llamaron a una ambulancia y la paciente despertó en el hospital.

"Mi cuerpo no reaccionaba y cuando me caí, él me empezó a patear hasta que mi cuñado lo sacó para que no me mate. De ahí, llamaron la ambulancia y la policía y de ahí no sé más nada. Cuando desperté en el hospital, el doctor me dijo que tenía fractura de nariz y una fractura sobre las cejas", señaló la víctima a EL LIBERAL.

"Me dijeron testigos que cuando llegó la policía, mis familiares lo hicieron escapar para que la policía no lo agarre. Tengo que hacerme una tomografía por el fuerte dolor de cabeza", ahondó.

El supuesto agresor ya está entre rejas y ahora el fiscal Santiago Bridoux se prepara para indagarlo.