“No me importa si te custodian; igual volveré de noche y los voy a matar a todos”

24/03/2022 - 00:49 Policiales

Los efectivos policiales de la Seccional 11 habrían apresado ayer a un individuo, sindicado de amenazar con matar a su pareja después de ser denunciado: "No me importan si te custodian; volveré en la noche y los voy a matar a todos".

La denuncia fue interpuesta por una mujer de apellido Castillo (31) en contra de su pareja, Leiva (36) quienes convivían en una casa de calle Formosa del Bº Juan Felipe Ibarra.

Castillo señaló el miércoles que son pareja desde julio y conviven desde septiembre de 2021. Ahondó que debido a las agresiones físicas que padece a manos de Leiva, ella se fue de la casa, con sus dos hijos de 6 y 12 años (fruto de otra relación), en ausencia del individuo.

Horas después, la mujer retornó a la policía y denunció que Leiva se presentó en la vivienda en que se protege, pero prefirió permanecer en silencio hasta que se retiró.

Horas después, vías sms de whatsapp, le habría dejado en claro: "En la noche voy a andar de nuevo, no me importa nada, no me importa si te custodian igual volveré en la noche, los voy a matar a todos".

Sin perder tiempo, la fiscal Norma Matach dispuso que Leiva debía ser detenido, medida que le fue otorgada por una jueza de Género en las últimas horas.