Una insensible adolescente dejó a su bebé de 10 meses con su vecina de 14 años, durante todo el fin de semana, para ir a drogarse con sus amigos

05/04/2022 - 02:05 Policiales

Una adolescente, que hasta el cierre de la presente edición no retornó a su domicilio, fue denunciada por su ex suegro acusada de abandonar a su bebé de diez meses de vida —durante todo el fin de semana— con una menor de 14 años.

El episodio salió a la luz cuando un hombre (38) se presentó en la Comisaría Nº2 de la Mujer y la Familia y pidió que los uniformados lo ayuden a recuperar a su bebé ya que su madre —de quien está separada y tiene prohibición de acercamiento— lo había abandonado para salir con sus amigos. Según manifestó el sujeto el sábado, mientras él se encontraba en Las Termas, recibió un video donde aparecía su ex pareja consumiendo cocaína con unos amigos y detrás de ella estaba el pequeño en el coche. En ese momento solicitó ayuda a su padre para que fuera a buscar a su nieto, pero éste nunca lo encontró.

El día de ayer, cuando regresó a la ciudad de La Banda donde reside se trasladó hasta la casa de su ex pareja. Allí encontró al pequeño en compañía de una adolescente de 14 años, quien le manifestó que desde la noche del viernes está al cuidado del bebé, pero que necesitaba que se hiciera cargo ya que ella no podía cuidarlo más. El hombre tomó a su bebé en sus brazos y se presentó en la policía donde contó lo sucedido. Además exhibió videos sobre su ex pareja y unos mensajes que ella le había mandado donde le decía que mataría a su hijo. La Dra. María del Pilar Gallo, fiscal de turno, ordenó que el niño quedase al cuidado de su padre.