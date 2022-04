Un joven de 26 años atacó a golpes de puño y amenazó a su concubina de 43, porque le pidió que no consumiera cocaína

14/04/2022 - 00:59 Policiales

Un joven de 26 años fue detenido en la zona de Maco, tras haber protagonizado un gravísimo caso de violencia de género, en el que atacó a su concubina de 43 años, amenazándola de muerte.

El grave episodio se registró ayer a la madrugada en un barrio privado al sur de la capital santiagueña. La mujer relató que el acusado había consumido cocaína y se encerró en su dormitorio, lo que fue motivo de discusión. Cuando ella le pidió que dejara de consumir esa sustancia, el acusado habría explotado de ira.

“Callate, no me hables, vas a aparecer vos enterrada en el patio. Si yo me voy de esta casa me la voy a agarrar con tu hija y tu mamá (à), vas a aparecer ahogada en la pileta, voy a matar los perros esos que tanto aprecias”, habría vociferado el acusado.

El acusado la agredió con sus puños y la amenazó con un cuchillo. La mujer tuvo que escapar hasta la casa de un vecino.

El acusado luego saltó la tapia y entró sin permiso, por lo que el propietario de la vivienda llamó a la Policía, pero cuando llegaron los efectivos, se había fugado al monte. La fiscal Judith Díaz solicitó una orden de detención en su contra y la jueza Cecilia Laportilla dio luz verde y ayer en la mañana fue apresado.