"Que pague por lo que hizo, porque a mis sobrinas nadie les va a devolver a su mamá"

27/04/2022 - 04:39 Policiales

Escenario de máxima tristeza se vivió en el cementerio de la localidad de Vinerva, en el interior del departamento Figueroa, donde cerca de las 10.30 de ayer se sepultaron los restos de Maira Alejandra Soria (29), la joven que fue asesinada por su ex pareja en el Bº Menéndez.

El cuerpo de Maira —quien tenía dos hijas de 5 y 7 años, la mayor de ellas fruto de otra relación— fue trasladado desde la ciudad de La Banda durante la noche del lunes y desde entonces fueron velados en su casa natal.

Sus padres, hermanos e hijas fueron acompañados por el resto de la familia, amigos y vecinos quienes se mostraron consternados por la tragedia que dejó a dos pequeñas sin su madre.

"Mi amiga tenía un corazón de oro. Era una gran mujer, gran madre", sostuvo Ana (amiga íntima y confesora de Maira) en diálogo exclusivo con EL LIBERAL.

Ana contó que su amiga —cuyo cuerpo fue hallado durante la madrugada del lunes cuando su femicida, Pablo Centeno, se presentó en la Comisaría 14 quemado y confesó el hecho— ya no quería retomar la relación con el acusado.

"Ella me había contado que no iba a volver con él, estaba cansada porque durante años soportó sus celos y no quería callarse más", y eso habría llevado a Maira a denunciarlo el pasado 28 de marzo luego de que la golpeara.

Ana se mostró abatida por la tragedia y por el dolor que generó en sus pequeñas hijas. "Ellas son mis sobrinas del corazón. Voy a acompañarlas siempre que pueda. Ellas ya saben lo que pasó con su mamá", enfatizó.

Además dejó entrever que la hija mayor de Maira habría visto "algo" de lo sucedido durante el domingo a la noche, pero por respecto a la familia de la víctima no ahondó en tal situación.

Sobre el femicida enfatizó: "Que pague por todo lo que hizo. Aunque nadie les va a devolver a su madre a mis sobrinas. Que Dios se encargue de todo".

Mientras tanto, se supo que Centeno —al cierre de la presente edición— continuaba internado en el área de Terapia Intensiva del Centro de Salud Banda con pronóstico reservado, con el 45% del cuerpo quemado y las vías respiratorias comprometidas.

Además se supo que personal de la División Homicidios y Delitos Complejos Banda realizó varios rastrillajes por el barrio El Rincón —en inmediaciones donde el asesino residía con Maira antes de que ella lo denunciara— en busca del lugar donde se habría prendido fuego.

Los detectives "peinaron" algunas de las zonas montuosas del barrio y senderos por donde podría haber ingresado el femicida con su rodado para atentar contra su vida, pero hasta el momento los resultados fueron negativos.