“Mañana voy a ir al jardín y voy a prender fuego con maestras y todo”, amenazó a su ex suegra

13/05/2022 - 00:47 Policiales

Un funcionario de la policía denunció que su expareja amenazó a su madre y manifestó que le prendería fuego al jardín de infantes donde concurre la hija de ambos, a quien él tiene a su cuidado.

El agente, (33), del barrio Ampliación Vinalar, se presentó ante sus colegas de la Comisaría 45 e informó que tiene una hija de 5 años, la cual convive con él desde diciembre del año 2021. Además explicó que desde entonces no tiene contacto con su ex, madre de la menor. Sostuvo que su madre hace de mediadora entre su hija y su expareja para evitar cualquier tipo de conflicto.

Ayer, la acusada había llamado a su ex suegra por teléfono y le pidió ver a la niña. Según los dichos del funcionario policial, su madre le habría contestado que la menor debía ir al médico, a lo que su ex pareja le había respondido: “No me vengas con boludeces, así que mañana voy a ir al jardín a prender fuego el jardín” (sic). La mujer continuó: “Ya van a ver el quilombo que voy a hacer, con maestras y todo las voy a prender fuego”. El policía aseguró que ya realizó denuncias en contra de su ex. La Fiscalía interviniente ordenó medidas.