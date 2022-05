Tres piratas del asfalto, libres hasta el juicio por golpe de $ 1.230.000 a un camión pollero

13/05/2022 - 00:51 Policiales

Tres presuntos piratas del asfalto esperarán el juicio libres, ya que un tribunal le concedió el cese de prisión dentro de un proceso por asalto a un camionero entrerriano que transportaba $ 1.230.000 destinados a una firma avícola, en la vecina provincia de Tucumán.

La resolución fue notificada ayer a las partes y lleva las firmas de los vocales Olga Gay de Castellanos, María Gabriela del Huerto Núñez de Cheble y Cristian Vittar en un proceso por presunto “robo calificado en despoblado y en banda”, según emana de la investigación de la fiscal Alejandra Holgado.

El golpe fue ejecutado la madrugada del 11 de junio del 2019 en la ruta 9. Eloy Andrés Kromm llevaba una carga de pollos y el dinero desde Entre Ríos a Tucumán.

Para la Fiscalía, los maleantes fueron César Orlando Chávez, Claudio Alejandro Robles, Santiago Ezequiel Villalba y Nahuel López, apodado “El Filipino”.

La hipótesis fiscal Kromm estacionó el vehículo en una estación de servicios en rutas 9 y 208, San Marcos. Allí lo marcaron, siguieron, cortaron una manguera de gasoil y forzaron a detenerse 3 kilómetros más adelante.

Interceptado por Robles y Chávez, Kromm habría escapado y los delincuentes se apoderaron de una bolsa que contenía $ 1.230.000. Luego, “El Filipino” se les unió al mando de un automóvil y cargó a sus cómplices. Después, hizo lo propio con Robles, quien esperaba en la banquina que le arrojaran paquetes imaginados en el vehículo.

En escasos días, la policía ejecutó 9 allanamientos en el Bº Río Dulce, de La Banda y secuestrada más de la mitad del botín. El 14 de junio detuvieron a Villalba y el 5 de Julio, Chávez y Robles. El último fue “El Filipino”.

En audiencia, César Turk, abogado de Chávez, señaló que la causa “no reviste ninguna complejidad. Mi defendido se encuentra detenido desde el 5 de julio del 2019; la Fiscalía no solicitó la prórroga de la prisión preventiva y mi asistido tiene arraigo en la provincia”. Ahondó: “No existen peligros procesales. Mi representado no puede entorpecer la investigación ni existe posibilidad de que libre se profugue”.

En tanto, Mirko y Melissa Slamich, por Robles, subrayaron que los agravantes “que la Fiscalía le endilga a nuestro defendido no son procedentes, ya que no existe robo sino hurto; además, no existe el componente banda”. Ahondó Mirko: “El mes que viene cumplirá 3 años privado de su libertad bajo un estatus jurídico de inocencia. No existe ni la cantidad de delitos atribuidos, ni la evidente complejidad de la causa”.