"Magra" Juárez no aparece, entregan cuerpo de su tío a familiares y creen que murió de un infarto

23/06/2022 - 00:48 Policiales

El caso de la muerte del jubilado del B° Aeropuerto (durante una batalla campal entre familiares) podría dar un giro ya que el informe preliminar de la autopsia determinó que Lucio Alberto Juárez, 67, habría dejado de existir a consecuencia de un infarto. Su cuerpo fue entregado ayer a la familia, en un clima de aparente tranquilidad que la policía fortalecía con extrema vigilancia.

Como se sabe, Juárez cayó mortalmente herido el martes a la siesta en calle Comandante Espora, a metros de su casa, al estallar una batahola dentro de la misma familia, al parecer por rumores de una relación prohibida entre la víctima y una sobrina de 19 años. Durante casi media hora reinó el descontrol total, sin que la policía lograse pacificar a los exaltados. En su pico de extrema beligerancia, Juárez fue socorrido por parientes (Pamela Juárez) y conducido al Hospital Independencia, pero ya en sus últimos momentos.

De inmediato, una familiar acusó a un sobrino de haberlo golpeado en la cabeza con un hierro. El dedo apuntó a Emanuel Juárez, de 28 años, apodado "Magra", un sujeto con supuestos antecedentes de robo y violencia de género.

Cerca de las 17 ayer, un vocero de los forenses deslizó las primeras conclusiones de la autopsia. Concretamente, se habría establecido que el deceso se produjo por un infarto, no por un golpe con un hierro en la cabeza. Esto generó cierta perplejidad, ya que los testigos afirmaron que Juárez fue derribado de un certero golpe con un hierro. Sin embargo, los forenses no habrían hallado indicios de tal herida.

Según trascendió del informe recibido por la fiscal, los forenses habrían descubierto un coágulo en la cabeza de la víctima, pero los expertos lo atribuirán al golpe al precipitarse al suelo, pero sin un elemento utilizado o lanzado por terceros. En virtud de lo trascendente del procedimiento, los funcionarios trabajaron en dos ocasiones con el cuerpo: inspeccionaron y verificaron cada centímetro del cadáver, ya que el infarto lisa y llanamente abriría las puertas y desvincularía de un homicidio a su sobrino, Emanuel Juárez, se supo al cierre.

Amenazas de desquite

Abstrayéndose de la nueva dirección que experimentó anoche el proceso, los funcionarios de la Seccional 49 fijaron anoche un procedimiento en las casas de los Juárez, imaginando un posible rebrote de violencia en la noche, o bien hoy de madrugada.

Lejos de la comisaría, algunos jóvenes muy alterados enviaron literales "tiros por elevación", prometiéndole al entorno de "Magra" que tendrían revancha ni bien sepulten a Lucio Alberto Juárez.

Sin subestimar advertencia alguna, la guardia fue recargada y había policías en alerta de otras jurisdicciones. Los restos de Juárez eran velados en su casa y estaba previsto que sean sepultados hoy, a media mañana.

Con suma sutileza, los funcionarios policiales destinaron patrulleros y motocicletas para el caso de que algunos pasen del dolor a la ira y resuelvan reiniciar el crudo enfrentamiento que alteró la paz en la zona norte de la ciudad.

"Vete, denunciame, te voy a c... matando"

"Magra" desapareció ayer del barrio, ya que todos lo apuntaban como el responsable de la muerte de su tío.

Los voceros policiales deslizaron que tendría antecedentes por robo y violencia de género. El último incidente se habría registrado el 5 de junio a las 17.30 y la fiscal Judith Díaz lo investiga por "lesiones y amenazas".

"Magra" habría sido denunciado por una joven de apellido Morales, de 24 años, con residencia en el Bº Juan Felipe Ibarra. La mujer sería expareja del joven. Habría señalado que ese día fue a buscar al hijo que tienen en común y se presentó en la casa de Juárez.

Siempre sobre la base de la denuncia, "Magra" habría iniciado una discusión y exigido a Morales que le entregase su celular. Como ella dijo no, la derribó a golpes y arrastró de los cabellos por la tierra.

Así, pudo despojarla del celular y estrellarlo contra una pared y el piso. Al advertir que se hizo añicos, la dejó en paz con un ultimátum: "Vete, denunciarme, y te voy a c... matando".

La fiscal esperará hasta hoy por un informe final del cuerpo de forenses del Poder Judicial

Un abogado habría realizado presentaciones, resuelto en que la Fiscalía le informe si había algún pedido u orden de detención en contra de "Magra" Juárez.

Ello era todo un misterio, acentuado por el informe de los forenses. Según el entorno, la fiscal Carla Juárez mantendría hoy una reunión en procura de establecer una medida definitiva, pero sostenida en la palabra final del cuerpo forense del Poder Judicial.

La jornada terminaba casi en un "limbo" judicial, ya que dos corrientes sugerían prudencia: la autopsia no lo redime de las sospechas, pero no es menos cierto que si sopesa la hipótesis del infarto Juárez no sería acusado de nada y quedaría en sintonía con todos los que intervinieron en la batahola y lanzaron proyectiles.