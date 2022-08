Una joven reveló por whatsapp que un compañero de trabajo de su padre la abusaba desde 2021

04/08/2022 - 22:24 Policiales

Un trabajador rural fue apresado en el departamento Guasayán, luego de que una adolescente pidiera ayuda a la policía —a través de un mensaje de whatsapp—, manifestando que desde los 14 años este sujeto la abusaba sexualmente.

Ello se desprende de una investigación que inició la policía local, distante 70 kilómetros de la ciudad de Frías, y recayó en la Unidad Fiscal de la Dra. Macarena Vildoza.

Según la denuncia y Cámara Gesell, el abusador (41) es compañero de trabajo del padre de la víctima, la que hoy tiene 15 años.

"Siempre que me encontraba me besaba en la boca y me manoseaba; me amenazaba con avisarle a mi padre, y hasta de hacer que nos corran del campo", reveló a víctima ante los uniformados y luego lo ratificó en la Justicia.

Aterrada, la adolescente habría dicho que el sujeto la accedió sexualmente el año pasado. "Me encerró y abusó. No le importó que haya llorado y me dijo que nadie me creería", sostuvo la joven, en medio de una crisis de nervios.

Dos semanas atrás, la menor envió un whatsapp a una funcionaria policial. En pocas horas, un patrullero arribó al campo y el secreto tan guardado por el acusado, con base en amenazas, se hizo público, antes de ser esposado y subido al vehículo.

Asimismo, la Fiscalía asistió a la jovencita con médicos y psicólogos. Los profesionales ya habrían confirmado que la joven fue accedida, lo cual fortalece sobremanera la hipótesis del ataque sexual, pero en el 2021.

Ahora, la Fiscalía y la defensa acudieron a audiencia, presidida por la jueza de Control y Garantías, Roxana Cejas Ramírez.

La defensa abogó por la excarcelación, al sostener que la acusación no fue acreditada. Por el contrario, la fiscal se basó en la Cámara Gesell e informe médico para abogar por la continuidad de la detención, clarificando que libre el sospechoso podría entorpecer el proceso apretando a los testigos, o bien hasta fugándose.

Ante ese panorama, la magistrada dio luz verde a la prórroga de la detención para el imputado, quien contempla su futuro con "rayas negras".

No es para menos. Dentro de dos semanas, la Fiscalía volvería a audiencia, ya lista para el requerimiento de prisión preventiva.