Jueza civil, competente en pleito por una niña y galeno pedirá bozal legal

El Juzgado Civil de Frías se declaró competente en una dura batalla legal que libran un médico santiagueño y su ex esposa, una profesora de danzas árabes con residencia en Alta Gracia, Córdoba, por el “cuidado definitivo” de una hija en común de 7 años. En efecto, la jueza Eva Luz Ramos de Ortiz refrendó ayer una extensa resolución, en cuyos articulados desestimó “la declaración de incompetencia” ensayada por el abogado de la profesora y convirtió a Frías en centro, escenario, para que litiguen ambas partes. La batalla comenzó en el 2019 con la separación que en 2020 se transformó en divorcio.

Desde entonces, él requiere quedar a cargo de su hija. A su vez, ella subrayó que debe tener el cuidado de la nena y le atribuyó violencia y hasta abusos al profesional. Todo fue rechazado. Ahora, la jueza Civil dispuso una medida contundente. Desde ella, el jueves próximo las partes se reencontrarán en el fuero penal, a través de una audiencia en que intervendrán la fiscal Dahiana Pérez Vicens y la jueza de Control y Garantías, Roxana Cejas Ramírez. Abogado del galeno “Vamos a instar al cuidado definitivo de la menor”, adelantó a EL LIBERAL el abogado del galeno, Abel Mauas.

“Hay medidas cautelares que la otra parte ha desoído desde el 2019”. Para el letrado, “urge que la Justicia reintegre la cuota de cordura y sensatez de las que ha prescindido la ex esposa de mi representado. El espíritu justo y romántico en que gesta todo proceso debe prevalecer. A tal fin, requeriremos que sea intimada al cese de extorsión”. Mauas ahondó que no todo terminará allí. “Iniciaremos también una acción civil por daños y perjuicios. Todo ello, desde un bozal legal para que ella (la ex esposa) cese de referirse a mi asistido de un modo tan despectivo, con falsos agravios y/o acusaciones por las redes sociales”, enfatizó.





Versión de la profesora

Por el contrario, la profesora señaló que el friense no cuida como es debido a la niña y ahondó que desde hace mucho tiempo que tiene noticias de la pequeña. A fines de mayo, la mujer denunció a través de las redes sociales que el médico santiagueño había “secuestrado” a su hija llevándosela de Alta Gracia hacia Frías. De inmediato, en Frías se realizaron medidas y en menos de diez días la menor fue escuchada por los profesionales, a quienes habría manifestado que vive con su padre, sin problema alguno.