Mantenía como esclavos a su esposa e hijos de 6, 4 y 2 años

21/09/2022 - 02:02 Policiales

Un jornalero fue apresado en Añatuya, acusado de encerrar, por años, a su esposa y a sus tres hijos, de 6, 4 y 2 años, privados hasta de asistir a la escuela.

Ello se desprende de una incipiente investigación a cargo de la fiscal Cecilia Rímini, quien recibió la denuncia a la mujer del sujeto, quien se encuentra embarazada de 7 meses y fue la excusa para escaparse.

Ante la Fiscalía, F.C relató que su esposo (F.D) trata a su familia a su antojo. "Todos los días nos encerraba y nos daba un balde para nuestras necesidades. Los chicos quedaban conmigo y nadie podría salir a la calle".

Ahondó que no recuerda el tiempo, "pero siempre fue así. Se llevaba también los DNI de los cuatro. Por si yo quisiese escaparme. A mis hijos no quería mandarlos a la escuela, mucho menos que tuvieran amigos".

Consultada sobre el trato cotidiano, ahondó que siempre "me pegaba. Además, me dejaba encerrada hasta que me bajaran los hinchazones por los golpes", subrayó la víctima.

"Nos hemos cansado. No es vida. Todos los mediodías, él comía primero. Lo que sobraba era para mis hijos y para mí", destacó con un dejo de inocultable tristeza.

Así, el 16 resolvió huir. Le dijo que se sentía mal y hasta simuló contracciones para que pudiera ser liberada. Ni bien alcanzó la calle, corrió hacia la Fiscalía y formalizó la denuncia.

Sin perder tiempo, la fiscal puso en marcha la investigación y en menos de cuatro horas F.D fue apresado e imputado por "privación ilegítima de la libertad y amenazas".

Conversión

La audiencia de conversión fue realizada ayer, ocasión en que la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, legalizó la aprehensión y la convirtió en detención.

No es todo. Asimismo, la magistrada dio participación a la Subnaf y a la Dirección de la Mujer, cuyas autoridades ya trabajan resueltos en rescatar a la víctima y a sus tres pequeños hijos.

Siempre en base a la investigación, trascendió que habría una hija de 7 años que falleció tiempo atrás y la fiscal Rímini trabaja fuerte en pos de encontrar las circunstancias del hecho jamás develado.

Por lo pronto, Rímini destina sus energías hoy en brindar contención a toda la familia, pero también sabe que debe abonar la causa con pruebas valiosas: un riguroso socio ambiental, pericias psicológicas y psiquiátricas de los adultos.

Abstrayéndose de esa negra realidad, los niños ayer recibían alimentación en la Justicia, con un equipo especial que los asiste y cruza los dedos porque vayan a recuperar un poco la paz y logren una vida medianamente tranquila y desprovista de toda violencia.