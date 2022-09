Alegatos por crimen de Castillo en Añatuya y una posible condena a prisión perpetua

26/09/2022 - 00:45 Policiales

La Fiscalía solicitaría sendas condenas para tres jóvenes sindicados de asesinar a Atilio Gervasio Castillo (21) en Añatuya, General Taboada, pero solo Nicolás Raúl Sauco (20) podría ser condenado a prisión perpetua, ya que era el único mayor de edad en abril de 2020.

Castillo fue atacado por una patota juvenil el 25 de abril en una canchita del Bº Las Malvinas y falleció el 5 de mayo de 2020 en el Hospital Regional. De acuerdo con los testigos, Castillo y Sauco discutieron por un problema con la policía. Luego, fueron a una canchita de fútbol y comenzaron a pelear a trompadas.

Como Sauco llevaba las de perder, un amigo le entregó una punta con la que le asestó dos heridas letales. Al asumirlo herido de gravedad, cuatro menores respaldaron a Sauco y le lanzaron a Castillo piedras, un adoquín y patadas. El joven murió el 5 de mayo en el nosocomio de la Capital.

Ahora, un tribunal juzga también a los primos Lucas y Marcos Galeano, dos años atrás menores de edad, para quienes en el peor escenario recaería una pena morigerada, basada en Leyes de la Minoridad.

Superadas las audiencias, ahora el alto cuerpo se prepara para la instancia decisiva. Tras la incorporación de pruebas, el tribunal escucharía a la parte acusadora y a las defensas.

Pese al hermetismo en que los fiscales Florencia Garzón y Santiago Bridoux pulen su estrategia, trascendió que el fantasma de la perpetua se sitúa solo en Sauco, considerado el autor material del "homicidio agravado por concurso premeditado por dos o más personas", de Castillo.

Por el contrario, el panorama para los primos Galeano se perfila imprevisible. Pueden ser condenados, o no. Hay ocasiones en que un tribunal declara al imputado "penalmente responsable" pero no dicta pena, o establece un tratamiento intramuros, mínimo un año. Luego, cesura de juicio mediante, suele reunirse nuevamente el tribunal (para conocer el informe del monitoreo) con facultades hasta para no dictar una condena.

Aún así, la defensa de los dos primos se prepara para contrarrestar la acusación fiscal. Lucas Galeano es representado por Eugenio Chavarría; Marcos Galeano, por Gabriel Toloza y Nicolás Raúl Sauco, por la defensora oficial, Andrea Blinder. Nadie lo deslizó, pero los abogados coincidirían en que la agresión fue iniciada por Castillo y, por ende, sustentarían su contragolpe en un crimen cometido en "legítima defensa", o bien un "exceso en legítima defensa".