Acusado de desfigurar y provocar la muerte de su abuela, obtiene el arresto domiciliario con tobillera

18/10/2022 - 19:38 Policiales

Un joven de 22 años que lleva más de un año tras las rejas acusado de haber provocado la muerte de su abuela tras haberla desfigurado a golpes, podría regresar a su domicilio para cumplir arresto domiciliario con una tobillera electrónica.

Así lo resolvió el juez de Control y Garantías de Las Termas de Río Hondo, Dr. Silvio Sálice, en una resolución que emitió ayer, y que la fiscal a cargo del caso, Dra. Analía Nóblega Rayó, ya adelantó que apelará por entender que la medida del magistrado no podía ser aplicada en la causa.

El 19 de septiembre del 2021, Albina Salvatierra (69) fue hallada muerta en su habitación en su casa del barrio Villa Balnearia de Las Termas de Río Hondo. En cuestión de horas, su nieto, Juan Ramón Sosa de 21 años por ese entonces, fue detenido por la Policía como el principal sospechoso.

Al principio se creyó que la víctima había sido abusada, pero fue descartado en la autopsia. Había sufrido una brutal golpiza que derivó en un paro cardíaco y la muerte. La Fiscalía imputó a Sosa por el delito de “Homicidio calificado por el vínculo”. Un mes después la Justicia dictó la prisión preventiva en su contra. La defensa del joven, representada por las Dras. Dahiana Serrano y María José Ceres, solicitó en una audiencia la falta de mérito y excarcelación para su cliente.

Las abogadas argumentaron que no había evidencia que sitúe a Sosa en la escena del crimen ni peligros procesales para que siga detenido. En tanto, la fiscal Nóblega Rayó se opuso al pedido de la defensa, fundamentando que existen peligros procesales si el acusado recupera la libertad, que el acusado fue visto merodeando la casa de la víctima esa madrugada, que fue el primero en decirle a su propia madre que su abuela había muerto, cuando aún no habían hallado el cuerpo, y que él sembró la versión del abuso.

Además, el examen médico determinó que tenía lesiones en una de sus manos, compatibles con los golpes recibidos por la víctima. El juez Sálice resolvió rechazar el pedido de falta de mérito y la excarcelación, pero sí decidió otorgar el arresto domiciliario, sujeto a la implementación de una tobillera electrónica.

La representante del Ministerio Público apelará el fallo, por no compartir el criterio del magistrado, al sostener que no había razón alguna para conceder el arresto domiciliario cuando no fue requerida ni siquiera por la defensa, que Sosa no encuadra en ninguno de los supuestos que ameriten el beneficio (enfermedad grave, mayor de 70 años, niños a cargo) y que sí hay evidencia suficiente para sindicar ûen esta etapa del proceso- que Sosa provocó la muerte de su abuela.l