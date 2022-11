Una de las víctimas de París, aseguró que fue hostigada

01/11/2022 - 02:28 Policiales

Virginia García fue la joven que se animó a radicar la primera denuncia en contra de Diego París, el organizador de eventos de cómics al que luego le imputaron por al menos otras cuatro causas. Ahora la joven aseguró que el acusado, que recuperó su libertad hace algunas semanas, podría estar acosándola ya que coincidió en dos lugares a donde ella se encontraba, por lo que exigió medidas urgentes a la Justicia.

En julio, la jueza de Control y Garantías, Dra. Sara Harón, resolvió dictar el cese de prisión para París, detenido desde el 2020, cuando estalló el escándalo con las denuncias en su contra.

Para la magistrada, se habían vencido los plazos y le concedieron la libertad, bajo medidas de comportamiento, entre las que estaba incluida lógicamente, la prohibición de acercamiento a las denunciantes.

Sin embargo, Virginia García, reveló que en la última semana hubo tres ocasiones en las que París estuvo cerca suyo. Primero sostuvo que estaba en un banco y él se habría sentado cerca y la miraba.

"En ese momento me dio un ataque, me empezó a latir muy rápido el corazón, quería llorar. Tengo un botón antipánico pero tenía apagado el celular. Le avisé a la seguridad, pero no podían hacer nada al ser un lugar público", aseguró la joven de 19 años.

Sostuvo que luego había estado en las oficinas de la Anses y que al retirarse, le avisaron que el sospechoso había irrumpido minutos después de ella.

Por si fuera poco, aseguró que este sábado se encontraba en la plaza Libertad y que el acusado pasó frente a ella, nuevamente mirándola.

"Eso no es una coincidencia como me dice la Justicia, que no me da respuestas. Siento que me están tratando como loca o exagerada", insistió García.

Virginia reveló que su abogada, Dra. María Martha Coronel Gallard, ya realizó presentaciones y aguardan respuestas.

Expectativa por la audiencia prevista que está pendiente

Fue en abril de 2020 cuando Virginia García se animó a hacer pública su denuncia contra Diego París. Causó un efecto dominó y otras jóvenes y mujeres siguieron sus pasos.

París fue imputado por delitos gravísimos contra la integridad sexual de las mujeres, pero fue beneficiado con el cese de prisión en julio pasado.

La fiscal del caso, Dra. Yésica Lucas, apeló la resolución de la jueza y aún está pendiente que se lleve a cabo una audiencia en la Cámara de Apelaciones donde solicitará que se revoque el beneficio y Diego París vuelva tras las rejas.

Es casi seguro que la representante del Ministerio Público argumentará en su petición, la existencia de peligros procesales, como el que tuvo como protagonista a la primera denunciante en la última semana, al cruzarse en tres ocasiones con el sospechoso.

En tanto, la defensa del organizador de eventos de cómics, Dres. Javier Leiva y Eliana Ramos Yapur, ya definen la estrategia para dicha audiencia, en la que solicitarán que se confirme la libertad de su cliente, entendiendo que no hay peligros procesales modifiquen su situación en esta etapa de la causa.