Penado a 5 años por crimen, podría recuperar su libertad

24/11/2022 - 23:09 Policiales

A dos años y cinco meses de un sangriento enfrentamiento en un lavadero de Las Termas, en el que un hombre terminó muerto a tiros y el autor fue condenado a 5 años de prisión, ahora la Justicia vuelve a ver las responsabilidades de los distintos actores del caso.

En contexto, el fiscal Rafael Zanni recordó ayer que el 6 de junio del 2020, Gabriel Medina, dos hermanos y dos amigos irrumpieron en el lavadero de Oscar Daniel Juárez, en el Bº Herrera El Alto. Los visitantes insultaron al dueño del lavadero. Éste extrajo de su ropa un revólver calibre 38 e hirió a Gabriel Medina. Huyó y se entregó casi al fin del día. Medina pereció 10 días después en Terapia Intensiva del Hospital Regional, tras una operación.

El 21 de marzo del 2022, Juárez fue condenado a 5 años de prisión, al ser hallado responsable de un "homicidio con exceso en legítima defensa". El fiscal Zanni habría pedido una condena de 12 años y 6 meses por "homicidio simple", reprimido con mínimas de 8 y máximas de 25 años de prisión.

Dos criterios antagónicos

Las dos partes arribaron ayer ante un tribunal de alzada, conformado por los vocales Gabriela Núñez de Cheble, Olga Gay de Castellanos y Cristian Vittar.

El fiscal Zanni manifestó que a criterio suyo Juárez tendió una trampa a los sujetos y después retiró las cámaras, temeroso de que pudieran delatarlo.

Por el contrario, la defensa, a cargo de Claudia Paz y Juan José Saín, subrayaron que la muerte de una persona no necesariamente fijó al bueno y al malo, ya que el contexto distó mucho del desenlace.

"Nuestro representado no emboscó a los hombres, no tendió celada alguna; es más, no tenía relación con la joven en aparente disputa, menos intenciones de matar a Medina". "A criterio de esta defensa, Juárez fue la real víctima. Las personas quisieron agredirlo, lo acorralaron y él solo atinó a emplear un arma que llevaba al lavadero por seguridad. No toda muerte puede juzgarse como homicidio simple", sintetizó Saín.

Puesto en perspectiva, Zanni instó a una condena de 12 años y 6 meses por homicidio simple. Del mismo modo, Paz y Saín reclamaron que sea suprimida la figura del "exceso" y que prevalezca la legítima defensa. De ser así, la libertad llegaría por añadidura.