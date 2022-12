Comisario denuncia graves irregularidades en el Copse

30/12/2022 - 23:09 Policiales

Un comisario inspector denunció la presunta existencia de irregularidades "de mala administración" en el Círculo de Oficiales de la Policía de Santiago del Estero (Copse), entre las que destacó una deuda de $ 13.000.000 contraída con la Afip. Además denunció agresiones físicas y amenazas, por parte de una de sus autoridades en su contra cuando quiso hacer una presentación solicitando informes sobre estos temas.

Se trata de José Alfredo Catán, de 57 años, quien presentó la denuncia en contra de Ricardo León González, subcomisario retirado y presidente del Copse. El escrito ingresó en la seccional Segunda y ante el fiscal Martín Silva. Catán asegura que hay "una deuda de $ 13.000.000 (ver recuadro)" y atacó el último acto eleccionario en el Copse, hoy en alerta ante Personas Jurídicas.

Mientras tanto, en el fuero Penal, estalló otra denuncia. "El denunciante resulta ser fundador y socio del Copse desde 1987 en forma ininterrumpida. El 12 de diciembre, el comisario general retirado y abogado, Marcelo Castillo Gioya y el denunciante, presentaron una denuncia administrativa ("Expte. Nº 6155-32-22") en contra de la ex y actuales integrantes de la comisión directiva del Círculo… por reiteradas violaciones al estatuto social, a los fines de que la autoridad de aplicación (Personas Jurídicas) dirima la cuestión".

Dijo que días atrás se trasladó al Círculo De Oficiales para presentar un escrito. Fue recibido por el denunciado, le entregó el original y una copia, y solicitó la recepción de la misma. "El presidente en ejercicio se negó a recibir el escrito en un principio" y le habría dicho que se dirigiese al estudio de la abogada del Copse. Catán descendió a la recepción del edificio y requirió el libro de novedades para dejar constancia de lo sucedido.

Acto seguido, el denunciado habría "amenazado y agredido físicamente a Catán, prohibiéndole al empleado que me facilite el libro y textualmente me gritó: `Catán, mandate a mudar del Círculo y no vuelvas más. Te prohíbo que vuelvas al Círculo. Aquí, el presidente soy yo…`", resaltó.

Catán empezó a abandonar el edificio. "Desde atrás, el denunciado me empujó y le pregunté por qué. Me quitó el escrito y gritó de nuevo: `Trae te voy a recibir esa porquería" (SIC)", Luego, habría "arrugado totalmente la copia y la recibió", destacó el denunciante.

"Comenzó con una serie de insultos, amenazas de todo tipo, agresiones física de topetearme, soplarme la cara, provocarme, buscando en todo momento mi reacción" pese a que ya se encontraban un empleado y un integrante de la comisión directiva, explicó. Para Catán y su abogado, Castillo Gioya, "… la actitud del denunciado, en materia Penal, tipificaría los delitos de amenazas simples y agresiones. En materia administrativa, "violación a la Ley 4794".

Ni bien fue informado, el fiscal Martín Silva habría ordenado entrevista a testigos y fijado restricciones e impedimento de contacto para los dos funcionarios.