Un violento sujeto amenazó a su familia y destrozó una moto

18/01/2023 Policiales

Un individuo fue detenido ayer, acusado de provocar un escándalo familiar, con insultos y violencia, sin distinción de edad o parentesco, en cuya extrema beligerancia jocosamente le advirtió a su pareja: "Te voy a dar la c... del año".

El incidente sucedió en una vivienda del Bº San Francisco, el lunes a la tarde, según la denuncia de la mujer, 36 (Ávila), ante la Comisaría Comunitaria Nº 1 de la Mujer y Familia.

El sospechoso es de apellido Zárate. Según la víctima, se encontraba con su pareja -con quien llevan juntos 5 años- en su domicilio junto a sus tres hijos, de los cuales dos los tuvo con él.

Ella estaba limpiando y estalló una discusión, porque ella le pidió que se levantara de la cama y ponga en condiciones su motovehículo para un trámite. A su turno, Zárate habría comenzado a vociferarle una catarata de insultos.

"Me tenés p... Te voy a hacer remil c... La c... del año te voy a pegar. Vete a la m... de aquí con tus hijos. Yo no me voy a ir porque la casa es mía". Avergonzada, la mujer le pidió que se callara porque los hijos escuchaban todas sus barbaridades y solían ponerse mal.

Poco y nada pareció importarle a Zárate y la abofeteó en el rostro dos veces. La sujetó del cabello y terció su hija mayor, de 16 años. El sujeto empujó a la adolescente, que cayó al piso. Pero entre ambas lograron expulsarlo de la casa.

Ya en la vereda, Zárate descargó su ira golpeando la motocicleta. Las mujeres le imploraban que se detuviera, pero él les contestaba con insultos de alto calibre sexual, como también amenazando con golpear a sus otros hijos.

De nuevo, Ávila se acercó dispuesta a frenarlo y despojarlo de la moto. Otra vez, el sujeto le asestó una cachetada en el rostro y una trompada en la cabeza.

Alertada, la fiscal Lucía González Farías no anduvo con eufemismos burocráticos y pidió la inmediata detención que le fue concedida por la jueza Norma Morán. Zárate ya fue esposado y ayer recuperaba la cordura en una celda de comisaría.