Mujer acusó a su vecino de matarle su caniche a tiros, en Tintina

21/01/2023 - 02:26 Policiales

Una mujer denunció que su vecino mató a su mascota, un perro caniche, y ahora se burlaría.

Así lo manifestó Gladys Suárez, con residencia en Tintina (Moreno) al señalar a Noticiero 7 que su animalito fue muerto con un arma de fuego, el jueves a la noche.

"Estoy muy dolida. Era de noche y a esa hora ya estaba cerrada la veterinaria. Lo llevé al otro día y mi caniche ya estaba mal. Lo operaron, pero murió de un paro, no había nada más que hacer", relató.

"Para mí no era un perro, era un hijo más", aseguró. "Le pido a la fiscal que abra la causa para que se haga justicia", ahondó. Afirmó que ignora por qué su vecino mató al animal, pero subrayo que el sujeto "me ve todos los días y se me burla" en la cara".

Recordó que tiempo atrás ella lo denunció por maltratos a un familiar, pero no tiene certezas de que allí radique el motivo de semejante reacción.