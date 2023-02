''Este cuchillo es para tu madre, no va a ser de nadie''

21/02/2023 - 22:57 Policiales

Una mujer y sus dos hijos vivieron un dramático momento mientras se encontraba en la casa donde residen en el Bº Juan Felipe Ibarra durante la mañana de ayer cuando su ex pareja llegó armado a la vivienda.

El hecho se registró cerca de las 7 de la mañana en una vivienda de avenida del Liberador y Pasaje 421, cuando la víctima (36) se encontraba en compañía de los menores descansado y escuchó que alguien pateaba la puerta del fondo. En ese momento su hijo de 8 años fue a ver quién era y se topó con el acusado —quien sería su padrastro— en evidente estado de ebriedad y le preguntó por su madre. Allí el menor le respondió que no estaba.

Ante esta situación el violento sujeto sacó un cuchillo de entre sus prendas y mientras lo afilaba en el pavimento le decía: "Este cuchillo es para tu madre, si ella no vuelve conmigo, no va a ser de nadie", para luego trasladarse a una vivienda frente a su casa. Desde allí le gritaba: "aquí me voy a juntar a tomar para ver qué haces o quien entra a la casa", por lo que la víctima pidió ayuda a la policía.