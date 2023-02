Dos condenados y dos absueltos por asesinar y prender fuego al ganadero Ricardo Peñaflor

24/02/2023 - 00:38 Policiales

El ex policía Lindor Alfredo Rodríguez fue condenado ayer a 18 años de prisión y su esposa docente, Claudia Viviana Pereyra, a 8 años, al ser hallados responsables del asesinato del ganadero Ricardo Peñaflor, hecho del que fueron absueltos los hermanos Jesús Osmar y Daniel Ramón Pinto.

La última jornada del debate oral generó en el recinto escenas desgarradoras y opuestas: unos, lamentando el corolario y otros, eufóricos por la libertad. A ellos se sumaron los familiares de la víctima, con emociones ambivalentes por dos condenados y dos liberados.

Peñaflor fue asesinado el 6 de agosto del año 2019 y su cuerpo fue hallado incinerado en la caja de su camioneta dos días después, en el límite entre Frías y Catamarca. En tres años y ocho meses de instrucción se asumió que el crimen de Peñaflor quizá fue resultante del odio del matrimonio de Rodríguez-Pereyra, pero con un rol activo de los hermanos Pinto (asistidos por el abogado Osvaldo Díaz) y un quinto elemento: el anciano Saúl Gerez, cuyo protagonismo retornó ayer al proceso por decisión del tribunal integrado por Luis Achával (presidente), Graciela Viaña de Avendaño y Julio Carmelo Vidal.

El desenlace

El 15 de diciembre del 2022, los fiscales Gustavo Montenegro y Alfonso Arce solicitaron prisión perpetua para Rodríguez, Pereyra y los hermanos Pinto, considerándolos coautores del homicidio calificado de Peñaflor. El alto cuerpo ayer condenó a Rodríguez a 18 años de prisión, pero al hallarlo responsable como coautor de "homicidio simple". En tanto, fijó 8 años a su esposa, Pereyra, como "partícipe secundario" del crimen. En su veredicto, los vocales absolvieron por "existir una situación de duda a su favor", en alusión a los Pinto.

En el medio de la lectura, Pereyra se quebró: "¿Por qué? Si no hicimos nada. Somos inocentes. No puede ser", gritó en el recinto. El trámite prosiguió, pero con ella fuera de la sala.

El veredicto fue extensivo a Saúl Gerez. Los vocales dejaron abierta la causa en su contra, al subrayar que aún no fue declarado inimputable. Si una junta médica lo considera apto, es casi seguro que pronto sea sentado en el banquillo como imputado. La resolución del alto cuerpo establece que Gerez, el hombre que confesó todo días después del crimen, no está salvado y que fácilmente puede ser juzgado y condenado, o no, como Rodríguez y Pereyra.

“Saúl, no dejes que me

peguen, gritaba ‘Peña”

“Saúl, no dejes que me peguen, gritaba Peña”

Ante la Justicia, Gerez declaró que Peñaflor arribó a su casa el 6 de agosto. Debían trasladarse a un escribano para que él le cediera tierras. “Eran las 18.30. Detrás entraron los Pinto y le apuntaron con dos armas de fuego. Jesús quería pegarle con un hierro a ‘Peña’ y yo se lo quité”, dijo Gerez. “Saúl, no dejes que me peguen, gritaba ‘Peña’. Igual le ataron las manos y me dijeron que la cosa no era conmigo, que no me metiera”, ahondó.

“Llegaron Rodríguez y su mujer. Le dieron un paquete a los Pinto y hablaron”, en alusión a $ 20.000. Redujeron a Peñaflor y lo cargaron en su camioneta. En el camino, la víctima gritaba y los Pinto lo golpeaban para callarlo. Ya en destino, “Ramón Pinto le dio tres tiros, pero Peña seguía con vida. Ahí, Rodríguez sacó su arma y dijo: ‘Así se pega’, y le dio un tiro en la cabeza y lo mató”, sintetizó Gerez.

“Rodríguez sacó unos bidones con gasoil y roció la camioneta. Sacó un encendedor del bolsillo y le prendió fuego”, enfatizó.

Gerez, del alivio al sofocón y en alerta por un nuevo juicio

El grupo llegó a juicio acusado por “homicidio calificado agravado por el concurso de dos o más personas”, reprimida solo con prisión perpetua. Se lo acusaba de engañar, reducir, maniatar, golpear y ejecutar a Peñaflor, cuyos restos fueron hallados atados e incinerados en la caja de su camioneta en un camino inhóspito a Brea Chimpana, a 50 metros de la ruta 157.

Un aspecto clave se precipitó en la apertura del juicio. En la sala se informó que Saúl Gerez, 74, imputado, en la etapa intermedia había sido declarado inimputable, a requerimiento de la defensa oficial, Mónica Miranda, partidaria de la exclusión de su cliente o suspensión del juicio.

El contexto fue su salud. Víctima de graves problemas en su salud, Miranda abogó por una junta médico-psiquiátrica, que concluyó que Gerez no se encontraba en condiciones de afrontar un proceso. Fue apartado del caso, pero el tribunal lo situó ayer de nuevo en el ojo de una tormenta -por venir- de imprevisibles secuelas. Nadie puede garantizarle que no termine condenado porque era el más beneficiado con el crimen de Peñaflor.