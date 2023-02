Dos adolescentes, en coma tras protagonizar un violento choque: la familia espera un milagro

28/02/2023 - 06:24 Policiales

Dos adolescentes se debatían anoche entre la vida y la muerte a raíz de las graves lesiones que sufrieron tras protagonizar un violento accidente de tránsito en la localidad de Los Quiroga durante la tarde del domingo. Su cuadro es crítico y la familia de ambos espera un milagro.

El trágico accidente se registró cerca de las 19, a la altura del puente del dique, cuando Rubén Gutiérrez —de 18 años, con domicilio en el barrio Huaico Hondo— conducía una moto Zanella ZB 110.

Según informaron fuentes policiales Gutiérrez iba en compañía de Víctor Gómez (15) con domicilio en el barrio Tarapaya y por causas que se tratan de establecer chocó contra una camioneta Volkswagen Surán.

En el rodado mayor se desplazaba Ramón Antonio More —de 58 años, residente en el barrio Campo Contreras— que se encontraba en la margen izquierda de la calzada con roturas en el parabrisas y paragolpes.

Mientras los adolescentes recibían asistencias médica en el lugar y tenían graves heridas en distintas partes del cuerpo, la policía se entrevistó con More quien contó que circulaba por el puente y observó un grupo de al menos 10 motociclistas que circulaban de oeste a este.

Allí la moto de las víctimas —según el testimonio de More— se "interpuso entre el resto del grupo provocando que perdiera la estabilidad y colisionó con su auto".

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Regional "Dr Ramón Carrillo", mientras que en el lugar del choque trabajó personal de Policía Científica y Criminalística, bajo las órdenes de la Dra. Belkis Alderete.

La representante del Ministerio Público Fiscal ordenó que More fuera sometido a dosaje de sangre y quedase demorado. Además dispuso que el médico de Sanidad examinara a las víctimas quienes presentaban heridas graves. Los vehículos fueron secuestrados.

Desgarrador: ''Estamos a la espera de un milagro''

Tras el violento accidente Radio Panorama dialogó con Evelin Gerez, madre de Rubén Gutiérrez y con Carla Gómez, madre de Víctor Gómez. Ambas indicaron que los jóvenes se encuentran en estado sumamente crítico.

Según explicó Evelin, su hijo "está en estado crítico. Tiene múltiples fracturas en el cráneo, fractura grave de fémur, múltiples heridas en la cara". Además sufrió "un hematoma cerebral que complica su cuadro y no puede ser operado aún, por lo que hay que esperar al menos cuatro días para que se desinflame", según el informe médico.

"La doctora nos dijo que tenemos que esperar. Puede ocurrir un milagro o puede entrar en paro. Nosotras estamos esperando un milagro de Dios", expresó su madre sumida en una profunda angustia.

Carla, por su parte, explicó que su hijo "él está mal. Tiene todo el cerebro con coágulos, todo inflamado y no lo pueden operar. Nos dijeron que tenemos que esperar al menos cuatro días. Gran parte del cerebro está dañado. Anoche lo tuvieron que operar de urgencia porque hizo un paro".

"Desde ayer que estamos viviendo una terrible angustia y una desesperación por lo que ha pasado. Lamentablemente estas cosas pasan, muchas veces por descuido, porque mucha veces salen con sus amigos, sin casco, a velocidad alta... y miren lo que ha pasado. Ha sido un descuido lamentablemente", concluyó entre lágrimas la madre de Víctor.

Para finalizar agregó: "Mi hijo me dijo que iba a la casa del padre y volvía. Después me enteré por mensajes lo que había pasado, y en un primer momento me dijeron que había sufrido un accidente leve en el que se había fracturado una pierna nada más, pero cuando vine al hospital me encontré con que mi hijo está todo destrozado".